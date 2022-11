El corte de Paula Echevarría a un periodista: "Déjame hablar, soy como Letizia, déjame terminar"

Su nombre encabeza año tras año la lista de las celebrities más estilosas de nuestro país, y los looks que luce en su día a día, pero también en las ocasiones más especiales, son tan aplaudidos como imitados. Sí, hablamos de Paula Echevarría, que acaba de recibir el Premio Icono de Estilo de la revista Woman.

Un galardón muy especial que la actriz, "orgullosa" e "ilusionada" ha recogido personalmente y ha dedicado a "la moda española", un sector fundamental para nuestra industria del que se ha convertido en una de sus mejores embajadoras.

Espectacular con un conjunto de falda y top cropped de lentejuelas de la firma Hortensia Maeso, Paula confiesa con una sonrisa que no se considera un "referente" de moda, pero reconoce que se siente "súper agradecida y muy afortunada de que mucha gente me vea así".

El look de Paula Echevarría | Gtres

"Nunca intento sentar cátedra, pero soy muy sincera y en mi día a día todo el mundo ve que en mis estilismos no hay trampa ni cartón y eso al final se nota" ha asegurado, haciendo un guiño a la reina Letizia, que no dudó en interrumpir a Don Felipe durante el anuncio de su compromiso para que la dejase hablar, para que uno de los reporteros la dejase explicar por qué causan tanto furor sus looks: "Déjame hablar, soy como Letizia, déjame terminar" ha pedido entre sonrisas. "Yo nunca doy consejos, yo hago mis cosas a mi modo, y en la moda sobre todo. Yo me visto para mí y lo publico. A quien le guste, fenomenal, y a quien no, tiene toda la libertad del mundo para opinar y para irse, entonces no siento esa responsabilidad porque no intento inculcar nada a nadie" apunta.

Huyendo de la etiqueta de 'superwoman' y asegurando que cada mujer es una heroína a su manera, la protagonista de 'Velvet' desvela que, a pesar de su imagen perfecta, no todo lo hace bien y con mucho sentido del humor nos ha contado cuál es su punto débil: "La cocina. No es que cocine mal, es que no me gusta. Me encanta comer, pero cocinar no". "Tengo la suerte de tener un novio que cocina" reconoce, en un nuevo guiño pero en esta ocasión a su pareja, Miguel Torres, con quien atraviesa el momento más dulce de su vida.

A punto de terminar 2022, la actriz hace balance: "Este año es maravilloso, muy positivo" confiesa. Paula adelanta que estas Navidades planea vivirlas en familia, serán muy especiales por su hijo Miki, que con año y medio ya empieza a ser consciente de lo especial de estas fechas: "A todos nos hace mucha ilusión porque al final las Navidades son de los pequeños y los mayores las vivimos en función de ellos, y ya con Daniella se me estaba terminando esa parte de la inocencia, y ahora es ella la que está súper ilusionada en vivirlo con su hermano y en volver a montar todo el tinglado para él".

Además, la actriz se ha pronunciado sobre la anécdota que protagonizó con Rosalía en 'Los 40 Music Awards' cuando la artista la llamó "María". Algo sobre lo que no ha querido entrar, aunque sí ha asegurado que se lleva "fenomenal" con la cantante de 'Motomami'. ¡En el vídeo principal de la noticia te dejamos sus declaraciones al completo!

