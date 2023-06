Chrissy Teigen se convierte en madre por gestación subrogada de su cuarto hijo: Su foto besando la tripa de embarazada de la gestante

Hace dos años, Chrissy Teigen y John Legend tuvieron que enfrentarse a uno de los momentos más duros, la pérdida del que habría sido su tercer hijo en común en el quinto mes de embarazo. Una difícil situación tras la que tiempo después intentaron tener otro hijo y tras la que, en enero de este 2023 y después de que la actriz anunciara su embarazo en agosto, dio a luz a una niña llamada Esti.

Y a pesar de ello, el matrimonio ha sorprendido anunciando la llegada de un cuarto bebé a sus vidas, el cual ha sido mediante gestación subrogada tan solo cinco meses después del nacimiento de su tercera hija. Ambos han comunicado mediante sus redes sociales su nueva paternidad, aunque de formas muy distintas, el cantante ha optado por publicar unas imágenes del pequeño con todos sus hijos y otra de su mujer y él con el bebé, mientras que la modelo ha preferido abrirse con sus seguidores y relatarles detalladamente cómo se realizó el proceso.

John Legend con sus cuatro hijos | Instagram

Chrissy ha compartido una publicación en la que se ha sincerado sobre lo ocurrido en su vida los últimos años y ha publicado un carrete de imágenes en las que ha relatado su vivencia: "Desde que tengo memoria, siempre he querido tener cuatro hijos. Después de perder a Jack, no pensé que sería capaz de tener más bebés por mi cuenta, para ser honesta, personalmente bloqueé gran parte de mi mentalidad durante ese tiempo, pero un recuerdo claro es estar rodeado de personas que querían asegurarse de que no volviera a pasar por ese dolor y pérdida".

Y es que, después del aborto que sufrió en 2020, ni la actriz ni sus seres queridos querían volver a pasar por una situación similar, por lo que en 2021 contactaron con una agencia de gestación subrogada, y preguntaron sobre "tal vez tener dos vientres de alquiler en tándem, para que cada uno nos traiga un niño o una niña sana. Algo así como gemelos". Pero antes de iniciar el proceso, tras salir de una sesión de terapia, quiso ella intentar gestar una vez más, cosa que funcionó.

A la vez que Chrissy se quedó embarazada, conocieron a Alexandra: "Supe que ella era perfecta para nosotros en el momento en que hablamos con ella, todos nuestros deseos y sueños alineados. Quería ser su amiga, quería que nuestros hijos jugaran, quería cenar juntos, quería recostar mi cabeza en su vientre y poder sentir el hipo y las patadas. Quería que estuvieran en nuestras vidas tanto como el tiempo lo permitiera".

Chrissy Teigen y John Legend con su cuarto hijo | Instagram

Coincidiendo con los meses seguros de embarazo de Chrissy, Alexandra, la madre gestante, logró quedarse embarazada después de que el primer embrión no funcionara. El pequeño Wren Alexander Stephens nació "minutos antes de la medianoche del 19 de junio, pude presenciar a la mujer más hermosa, mi amiga, nuestra gestante subrogada, dar a luz en medio de un poco de caos, pero con fuerza, pura alegría y amor".

En su publicación, Chrissy se ha mostrado muy agradecida con Alexandra, tanto que ha compartido una foto besando su barriga de embarazada, y por haberla ayudado a cumplir uno de sus sueños junto a su familia.