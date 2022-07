Britney Spears confiesa que ha leído muchos libros de autoayuda y que toca "seguir adelante"

Britney Spears recuperó su libertad en noviembre de 2021 tras 13 años de controvertida tutela. Y es que parece que la vida de la cantante se hubiera reiniciado para vivir y hacer todo lo que siempre ha querido.

Hasta hace poco más de un año, su padre, Jaime Spears, tenía potestad para decidir sobre todos los aspectos de la vida de la cantante de 'Oops!... I Did It Again' y 'Baby One More Time', desde comprar velas hasta tener dinero en efectivo.

El fin de la tutela de Britney Spears

La cantante se había pronunciado muchas veces en redes porque sentía que vivía un auténtico infierno al no poder decidir sobre los aspectos más básicos y esenciales de su vida.

Así, bajo el hashtag #FreeBritney empezó en 2019 un movimiento que se oponía a que la intérprete siguiera tutelada por su padre, Jamie Spears.

Britney Spears | Getty

Esta medida era tomada por un juez en 2008 después de que Britney Spears fuera internada en un psiquiátrico por segunda vez. Un mes después de que se otorgara su tutela de forma indefinida, se estrenó en la MTV su documental, 'Britney: For the Record', del que hoy en día reniega.

La nueva vida de Britney Spears

La que era la 'princesa del pop' antes de que Ariana Grande la destronara está viviendo a sus 40 años como nunca antes lo había hecho y sus más de 40 mil millones de seguidores son testigos de ello.

Así, la veíamos comprometerse en septiembre de 2021 con Sam Asghari y casarse en junio de este año.

Juntos, anunciaron su primer embarazo en abril de este año, pero, desafortunadamente, la pareja perdió al bebé un mes después de anunciar el embarazado.

Britney ya había anunciado alguna vez que quería volver a ser madre, pero sus tutores le prohibían abandonar los controles de natalidad.

Pocos días antes de la triste noticia, Britney publicaba un total de 12 fotos desnuda en Instagram que preocupaban a sus fans. Muchos creen que la cantante necesita ayuda y que si no echa el freno de mano podría volver a las andadas.

Un nuevo paso: los libros autoayuda

Este domingo la cantante archiconocida ha publicado en sus redes un vídeo muy interesante en el que aborda varias cuestiones.

Primero, Britney posa ante la cámara en su antigua casa, ya que la nueva está en obras, para contar a sus seguidores que hoy la llamó una antigua representante.

Esta le preguntó cómo estaba y la cantante le confesó que "estaba aburrida de su mente" y que trataba de "seguir adelante" pero que era "difícil dejarlo ir". Además, ha recalcado que ya ha leído "demasiados libros de autoayuda".

Fue una larga conversación, pero la cantante parece que poco a poco se encuentra mejor y que está viendo el final a tantos años de tristeza y "encierro".

