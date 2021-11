Brayan Mejía reaparece tras su pelea con Julia Janeiro y Álex Balboa

La semana pasada salía a la luz la noticia de que Julia Janeiro y su actual pareja Álex Balboa tuvieron que acudir al Hospital Universitario de Getafe de Urgencias tras una fuerte pelea con su ex, Brayan Mejía, para interponer un parte de lesiones. Poco demás, el periodista Kike Calleja revelaba que la joven había denunciado ante las autoridades a su ex.

Según el periodista, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario tenía miedo y se sentía perseguida tras los últimos encontronazos: "Juls califica esa relación como un infierno durante y después". También afirma que Julia Janeiro ha recibido amenazas de parte de Brayan Mejía, como por ejemplo "le dice que va a ir a la televisión a contar cosas de su familia". "Brayan increpa a Álex y Julia se mete por medio, cae al suelo y se hace daño", según sigue contando este periodista. "Le dolía mucho el hombro y el costado, además tenía un golpe en la cabeza".

Poco después, una amiga de Brayan Mejía revelaba en el programa de María Patiño, y que recogía la revista Semana, que los hechos no son como Julia Janeiro los había contado y que, supuestamente fue "totalmente al contrario". "Hubo varias miradas y risas entre el actual novio de Julia y Brayan", decía la fuente sobre lo que supuestamente ha ocurrido. Incluso asegura que la joven "buscaba" con la mirada a su expareja: "La que está obsesionada es ella".

Versiones opuestas

En opinión de la amiga de Brayan, Julia Janeiro está "despechada" y lo que intenta es "dejarle mal" para arruinar así la carrera deportiva del que fuera su pareja. Por otro lado, Kiko Matamoros aseguraba que supuestamente había sido el entorno de ella quien había "filtrado" la noticia y que ahora Julia Janeiro se siente "más segura".

Hasta ahora no se sabía más de esta información pero hemos podido ver las primeras imágenes de Brayan Mejia tras la pelea, y es que, a pesar de las preguntas de los periodistas de Europa Press, el joven ha querido mantenerse en silencio y no defenderse ante las informaciones que le rodean. "¿Cómo te encuentras después de la denuncia?" o "¿Tú no te quieres defender de alguna manera?", son algunas de las cuestiones que le han planteado los reporteros pero el joven ha querido hacer oídos sordos y pasar al que parece su domicilio.

