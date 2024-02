Blanca Romero recuerda en los Goya que dejó KO a dos hombres por intentar abusar de ella: "Bromitas las justas"

Las estrellas del cine y el mundo del espectáculo han dejado una estela de glamour a su paso por la alfombra roja de los premios Goya, con mucha variedad de looks como pudimos ver en los casos de Penélope Cruz o Sara Sálamo.

La gala dejó como gran triunfadora a La sociedad de la nieve y Juan Antonio Bayona, con 12 premios de 13 nominaciones, pero hubo otras protagonistas antes. Y es que una gran parte de las mujeres que acudieron a Valladolid denunciaron sus experiencias con los abusos y reivindicaron tolerancia cero con estos casos.

Una de ellas fue Blanca Romero, que aparecía de las primeras frente a los medios y aprovechaba las cámaras para apoyar a todas aquellas personas que se han visto vulneradas tanto en el ámbito profesional como personal. En este contexto, la actriz ha confesado que a ella también le ha tocado vivir alguna situación desagradable.

"Hay que aprovechar estas situaciones para alzar la voz y decir basta", comentó a Europa Press. "Me parece maravilloso que se denuncie y que se hable", aunque expresó que ella era más de en el momento soltar "dos guantazos y ya está, se acabó el problema. No me hace falta ni juez".

Blanca Romero en los Premios Goya 2024 | Gtres

Tal y como ha recordado, la ex de Cayetano Rivera dejó KO a dos hombres por intentar abusar de ella: "Yo boxeaba muy bien, de hecho tuve que dejar el boxeo porque se me salió la muñeca y no pude seguir, pero desgraciadamente alguna vez tuve que hacer un KO, un par de ellos".

Según ha confesado, tuvo que recurrir a la violencia física porque se intentaron sobrepasar con ella: "Alguna tontería que otra y bromitas las justas, se quedaron en el suelo. Yo soy muy muy fan del KO, no me gusta discutir".

Unas situaciones que no le dejaron con ningún remordimiento ya que "luego me duché, me fui al cine y me sentí súper a gusto. Dormí en paz".

"Hay que perdonar y olvidar. El corazón tiene que ser sabio y fuerte y sano. Hay que perdonar todos los días, a cada paso, siempre. Si no, perdiste el juego", explicó.

Junto a ello, la modelo lanzó una petición para evitar los abusos: "Hay que llevar a las niñas a karate y a boxeo y si pudiese evitarse es mejor el yoga, pero puestos en esa situación, con un KO bien dado se acabó el problema".

Blanca Romero se pronuncia por las lesiones de Lucía Rivera

Tras este relato, Blanca Romero comentó las lesiones de Lucía Rivera debidas al estrés: "Es de rascarse de la ansiedad, de rascarse la espalda. ¿Cómo le llega el brazo ese tan atrás?".

"Pero yo a su edad me rascaba por aquí y claro se iba más, a más, a más, a más, a más. Entonces tenía que ponerme corticoides", ha revelado sobre este comportamiento que considera natural: "Cuando los niños, los bebés, les salen los dientes, están rabiaos y necesitan morder también. Son cosas de la naturaleza, entonces es un proceso que hay que pasarlo".