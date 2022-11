La áspera respuesta de Elena Tablada ante esta insistente pregunta de la prensa

Hace un par de días, Elena Tablada sorprendía con su inesperada escapada a París de la que varías pinceladas ha dejado a través de sus redes sociales con la gastronomía de la que ha podido disfrutar y de los arrolladores outfits con los que ha pasado a convertirse en una autóctona más.

Ahora, la diseñadora de moda regresaba este lunes 28 de noviembre a Madrid y allí se topaba con los micrófonos de GTRES que quisieron preguntarle por su viaje express. Asegurando que ha ido "bien" y que ha disfrutado "muchísimo", la madrileña se negaba a responder con quién o con quiénes había pasado estos días en la ciudad del amor.

Así, ante la insistencia de la reportera por descubrir quién o quiénes han sido sus acompañantes en esta aventura, Elena ásperamente contestaba: "¿Qué más te da a ti con quién me haya ido?", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Visiblemente con prisa y reacia a dar respuesta a las dudas del citado medio, la influencer evitaba resolver las cuestiones de la prensa y tan solo se limitaba a asegurar que le va todo "muy bien" antes de subirse a un taxi.

¿Cómo está su relación con Javier Ungría?

A principios de este mes, Elena Tablada se pronunciaba tras sus vacaciones en Miami sobre las imágenes de Javier Ungría con otra mujer: "Me gustaría que los tiempos hubiesen sido diferentes y no estar casados, pero bueno, la vida me lo ha puesto así y así es como hay que avanzar y afrontarla", confesaba entonces.

Unas palabras a las que semanas más tarde se sumaban las declaraciones en las que aclaraba que la situación con el padre de su hija Camila estaba "bien".

Seguro que te interesa...

Elena Tablada muestra cómo tiene el escote tras el último tratamiento estético al que se ha sometido