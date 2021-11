Así ha sido el fiestón posboda de Paris Hilton, con parque de atracciones incluido

Es el segundo día consecutivo de celebraciones por motivo de la boda de Paris Hilton. Ya pudimos ver el tan esperado vestido que utilizó en la ceremonia nupcial, un impresionante diseño de Oscar de la renta. Pero por supuesto, no fue el único. En una boda de tres días, Paris Hilton lucirá hasta 10 vestidos diferentes.

La fiesta que siguió a la ceremonia tuvo lugar en el muelle de Santa Mónica, al aire libre, y según informa Page Six, se transformó en "Paris World".

Paris Hilton le dijo adiós al blanco para dar paso al rosa. Optó por un vestido más cómodo, con mangas de red y escote palabra de honor, con falda voluminosa larga por detrás y corta por delante. Completó el look con unas gafas de sol fucsias en forma de corazón, un velo de tul del mismo color y unos botines también a juego.

Tal y como pudimos ver a través de las redes sociales de la empresaria, la fiesta posboda tuvo una temática circense, con luces neón, algodón de azúcar, casetas de juegos, Dj, e incluso un auténtico parque de atracciones con una noria enorme y una montaña rusa.

Los invitados a la boda

Los afortunados que pudieron disfrutar de este fiestón acudieron con todo tipo de vestimentas y disfraces extravagantes.

Algunos de los rostros más conocidos que acudieron a la fiesta fueron Demi Lovato, que lució un llamativo abrigo de color lima, la influencer Lelepons, Kim Kardashian, Nicole Richie, Emma Roberts o Ashley Belson.

Quedan más sorpresas

Está claro que todavía queda mucho por ver de la boda del momento, sobre todo teniendo en cuenta que habrá 10 looks diferentes, y hasta el momento no ha enseñado ni la mitad. La boda como ya se sabía forma parte del docu-reality titulado 'Paris in love', documental en el que Hilton resume en 14 episodios tanto su vida amorosa como los preparativos de su boda con Carter.

