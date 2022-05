Arantxa de Benito desvela nuevos detalles sobre el intento de secuestro de Froilán que estaba con su hijo

La pasada semana conocimos la noticia de que el chalet de Ibiza en el que se estaba hospedado Froilán junto a unos amigos había sido asaltado, barajándose también la posibilidad de que se tratara de un secuestro hacía el nieto del emérito Juan Carlos I.

Froilán y su madre, la infanta Elena | Gtres

Entre los amigos que acompañaban al hijo la infanta Elena se encontraba Aitor Guitérrez, el hijo pequeño de Arantxa de Benito y Guti. El joven es amigo de Froilán y ambos se encontraban en Ibiza disfrutando de unos días de diversión.

Arancha de Benito junto a su hijo, Aitor Gutiérrez | Gtres

Una noticia que generó una gran preocupación, pero que por suerte quedó solo en un susto.

Conocemos más detalles

Así lo ha relatado Arantxa de Benito a la prensa desvelando nuevos detalles sobre lo sucedido.

La exmujer de Guti ha acudido este miércoles a la premiere del musical que el Dj Nano ha presentado en Madrid, 'The Rhythm of the Night', un viaje al recuerdo y a las emociones que te trasladan a la música de los años 80 y 90 cuyo repertorio ha sido seleccionado por Dj Nano.

Allí la empresaria ha dedicado unos minutos a la prensa y habló sobre lo sucedido en Ibiza: "No quiero hablar de esto, por favor. Además, ellos no estaban, estaban fuera de la casa, así que hay que proteger a los niños. Y parece que todo ha quedado en un susto". Además, confiesa que al principio, cuando se enteró de lo sucedido, pasó muy mal rato: "El susto que me llevé cuando empezaron a llamar amigas, periodistas... Y mi hijo como que me decía 'mami, tranquila. Estábamos fuera de la casa. Gracias a Dios, todo bien".

Un susto que por suerte se quedó solo en eso y Arantxa ya puede respirar tranquila y disfrutar como tanto le gusta, así lo confesaba ante los micrófonos a las puertas del teatro: "Es un musical espectacular que recomiendo a todo el mundo. Estuve como hace un mes viéndolo y es impresionante, de los mejores temas que hemos bailado en los años 80 y 90".

