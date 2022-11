Arantxa de Benito aclara cómo es la relación de su exmarido Guti y su hija Zayra tras conocerse su embarazo

Tras anunciar hace unos días que está embarazada de su primer hijo a los 22 años, Zayra Gutiérrez no deja de acaparar titulares. Al margen de los detalles del que será el primer nieto de Arantxa de Benito y Guti, la futura mamá se ha convertido en noticia por todos los rumores que han surgido en torno a la relación que mantiene actualmente con su padre y cómo se ha tomado la noticia de su embarazo.

Mientras Zayra guarda silencio y evita pronunciarse sobre su presunto distanciamiento de su padre a raíz de su embarazo, Aranxta de Benito ha salido al paso de los rumores y ha dejado claro que, a pesar de que ambos se llevaron una gran sorpresa al enterarse de que iban a ser abuelos, tanto ella como su exmarido se llevan muy bien con su hija: "Parece mentira que tú trabajes en este medio y no sepas la de tonterías, la de rumores y cosas que se dicen de unos y de otros, ¿no? Ella mantiene una buena relación con toda su familia y no sé si han comentado por ahí que tiene una relación rara conmigo y yo con mis hijos tengo una relación increíblemente maravillosa. Desde hace veintiún años, me comunico con ellos todos los días y tengo una relación súper estrecha y muy unida. Eso sí que lo quiero aclarar", explica, tal y como te mostramos en el vídeo que te dejamos arriba.

Supuestamente se ha confirmado que Zayra espera un niño y que le llamará Noah, la empresaria cuenta que la joven "se encuentra fenomenal" y en estos momentos tan especiales, más allá del sexo de su primer nieto, lo único que le importa es que "venga sanito y que sea una bendición de Dios. Una vida es una bendición". "El único consejo que le estoy dando de momento es que se cuide mucho" confiesa.

Por último, Arantxa no ha dejado pasar la oportunidad de desmentir las informaciones que apuntan a que su relación con Miki Mejías no es buena y, asegurando que "no soy quién para opinar sobre la vida de mi hija", ha dejado claro que Zayra y su novio "están felices, están enamorados, van a tener un niño y tenemos que respetarlos con cariño. Ya está".

Seguro que te interesa...

Romina Belluscio confiesa qué le parece que Guti vaya a tener su primer nieto a los 46 años: "Es un abuelo que está muy bueno"