Antonio Banderas, feliz por el embarazo de María Casado: "Si ella es feliz yo también lo soy"

Madrid se ha vestido de fiesta para celebrar, por todo lo alto, la fiesta de Nominados de la primera edición de los premios Talía, los llamados a ser los Goya de las Artes Escénicas, que se entregarán el próximo 27 de marzo. Un evento en el que si alguien acaparó todos los flashes fue Antonio Banderas, cuyo espectáculo 'Company' encabeza las nominaciones, optando al galardón a Mejor Actor de Teatro Musical, Mejor Actriz de Teatro Musical, Mejor Dirección de Teatro Musical y a Mejor Espectáculo de Teatro Musical.

Acompañado por su pareja, Nicole Kimpel, con la que derrochó complicidad en el photocall, el actor ha expresado su satisfacción por este inesperado reconocimiento que consolida el proyecto que puso en marcha en plena pandemia en su Málaga natal: "Es muy bonito porque ha habido mucho trabajo detrás de todo el proyecto del Soho, que ha sido muy complicado. Nos hemos metido en diferentes espacios, hemos hecho los Goya, hemos tenido la posibilidad de dar mucho trabajo a mucha gente, y siempre en un espacio que busca la excelencia". "Y Company ha tenido muy buenas críticas y ha sido muy bien recibido por el público. Estar en Madrid compitiendo con otros 17 musicales, más las obras de teatro, con un Mundial de Fútbol, con una crisis económica extraordinaria... Y que la gente responda es extraordinario. Con Company hemos alcanzado unos niveles muy alto de esa excelencia que íbamos buscando" reconoce.

Respecto a cómo se toma él esta nominación a Mejor Actor de Teatro Musical a estas alturas de su carrera, y con tantos galardones a su espalda, Banderas confiesa que "todos tenemos vanidad y te gusta ser premiado. Porque de alguna forma el premio te dice que has estado y que te ha visto, ha visto el esfuerzo que hay". "Además para nosotros hacerlo, aunque hemos estado en Madrid, hacerlo desde un lugar inhabitual que es Málaga, donde se ha generado y vamos a seguir generando un nuevo centro de producción que ofrece más posibilidades y trabajo, y así vamos a seguir" asegura satisfecho.

Pieza clave en la puesta en marcha y consolidación del Teatro Soho, María Casado, Directora Audiovisual del centro y con la que ha hecho una gran amistad a raíz de trabajar juntos. La presentadora atraviesa un momento personal muy dulce, ya que como anunció coincidiendo con el día de San Valentín, está embarazada de su primer hijo con Martina DiRosso, una niña a la que como ha contado llamarán Daniela. Una noticia con la que Antonio desvela que está encantado: "Me lo he tomado muy bien. Ella es feliz y si ella es feliz yo también lo soy". ¿Será el padrino de la pequeña? Como reconoce con una sonrisa, dejando la decisión en manos de María y de su pareja, Martina, "no lo sé".