Andrea Duro coincide con su ex Juan Betancourt y así responde cuando le preguntan por él

Andrea Duro ha acudido a los Premios Platino que este domingo se han celebrado en Madrid en el Palacio Municipal de Congresos Ifema. La capital se ha vestido de gala y ha extendido la alfombra roja para celebrar la XI edición de los galardones más importantes del audiovisual iberoamericano.

Paula Echevarría, Miguel Ángel Muñoz, Elena Furiase, Álvaro Cervantes, Nawja Nimri, Paco León, Maribel Verdú, Lali Expósito, Carmen Maura, Marta Hazas… un gran número de famosos han acudido a estos premios derrochando glamour sobre su alfombra roja, entre ellos también se encontraba la actriz Andrea Duro. Y para su sorpresa, la intérprete ha coincido con uno de sus famosos exnovios en esta gala: Juan Betancourt.

La actriz y el modelo cubano ponían fin a su relación de forma inesperada en abril del año pasado después de dos años de amor, la pareja comenzó a salir en marzo de 2019.

No sabemos si acabaron de buen rollo o no pero ahora se han vuelto a ver las caras, y aunque cada uno ya ha rehecho su vida, siempre resulta un tanto incómodo volverte a reencontrar con tu ex si no habéis quedado como amigos…

Están de nuevo enamorados

Desde hace tiempo ella mantiene una relación con Alejandro Galán, un reconocido jugador de pádel. Por su parte, Betancourt lleva meses saliendo con la famosa jugadora de tenis, Paula Badosa. Unas relaciones de las que ambos presumen a través de sus redes sociales.

Y a juzgar por las palabras que Andrea Duro le ha dedicado a su ex, parece que no hay mal rollo entre ellos. Ya que la intérprete les desea lo mejor: "Hombre, por supuesto", asegura. Y además reconoce que es pura casualidad que los dos estén saliendo con profesionales del deporte: "Supongo que casualidad". Espera que la nueva pareja sea feliz: "Nosotros compartimos un tiempo juntos y, al final, lo más importante es que los dos seamos felices".

