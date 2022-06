Ana Boyer se sorprende al escuchar los rumores de embarazo de su hermana Tamara Falcó

Ana Boyer acaba de aterrizar en Madrid junto a sus dos hijos después de acompañar nuevamente a su marido Fernando Verdasco en sus últimos compromisos deportivos en Doha, en Catar.

Nada más pisar España, la hija de Isabel Preysler ha acudido a un evento que este martes se celebraba en Barcelona. La joyería Rabat ha presentado, con una espectacular fiesta su nueva colección, 'Three Wishes'. Una ocasión muy especial que no se quisieron perder diferentes amigos de la marca como Lucía Rivera, Sandra Gago, Oriol Elcacho, Davinia Peligrí, Enrique Solís, Alejandra Domínguez o Ana Cristina Portillo.

Una fiesta donde Ana Boyer acaparó todas las miradas con un espectacular look, un elegante diseño color lima con un cinturón de raso marcando cintura en color fucsia.

Durante el evento, la joven dedicó unos minutos a hablar con la prensa. En relación al nombre de la colección, 'Tres deseos', Europa Press le preguntó a Ana cuáles serían los deseos que pediría: "Para mis hijos y mi marido, salud, felicidad y también para mi familia que se cumplan todos los deseos este año".

Además, Ana Boyer ha revelado lo bien que se apaña Verdasco con los niños cuando ella viaja por trabajo: "Muy bien, yo me quedo más tranquila si está él con ellos, están acostumbrados a estar con nosotros. Se apaña muy bien, es muy niñero y puede con los dos".

¿Está su hermana Tamara Falcó embarazada?

La hija de Isabel Preysler también ha querido pronunciarse sobre los rumores de embarazo que llevan semanas persiguiendo a su hermana mayor, Tamara Falcó. Unas especulaciones que han sorprendido mucho a Ana que así mostraba su sorpresa ante los medios: "Y esos rumores por qué. Yo acabo de llegar ayer a España y no he oído ningún rumor, no tengo ni idea, pero no, creo que son solo rumores".

