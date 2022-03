Amelia Bono niega los rumores de embarazo y desvela si quiere ser madre

Las redes sociales se han convertido oficialmente en la principal fuente de debate y de rumores. Numerosas caras conocidas se enfrentan a diario a preguntas por parte de sus seguidores que les plantean incógnitas de la que ni siquiera los afectados se habían percatado. Este ha sido el caso de Amelia Bono quien se ha pronunciado ante la cuestión de su posible embarazo.

La empresaria ha cambiado en los últimos meses su vida, la cual ha dado un giro de 180 grados poniendo fin a su matrimonio con Manuel Martos tras casi 15 años. Una historia de amor que ha terminado, pero que ha desembocado en una amistad, cuya base es el cariño y el respeto que se profesan después de tantos años juntos.

Esta nueva amistad ha venido en parte influida por el nexo de unión que siempre tendrá la pareja y son sus cuatro hijos. Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime, unos chicos que siguen viendo una buena relación entre sus padres, haciendo incluso viajes todos juntos. Ejemplo de ellos es el que realizaron hace no mucho al Valle de Arán para disfrutar de la nieve y de unos días en las pistas de esquí de Baqueira Beret.

La escapada familiar hizo que se levantara una polémica sobre la existencia de una reconciliación entre Amelia Bono y Manuel Martos, siendo la madrileña quien ha acabado con los rumores, asegurando que están bien y siguiendo con el plan acordado tal y como dijeron que iba a ser, algo que ella misma calificó como "fenomenal".

Tras esos comentarios que volvían a unir a la hija de José Bono con Manuel Martos, la empresaria de 41 años ha respondido a todos aquellos que le han preguntado si estaba esperando otro hijo. Una cuestión que ha pillado por sorpresa a la madre de los cuatro nietos del cantante Raphael, quien no ha dudado en responder clara y directamente.

"Me he levantado con muchos mensajes privados y en mi muro... no estoy embarazada ni voy a estarlo. Yo ya he cubierto mi cupo", ha narrado desde la sinceridad y con una declaración tajante. Unas palabras que no solo han acabado con la idea de estar embarazada, sino que también han confirmado que en un futuro, tampoco tiene intención de estarlo.

"Si me veis más gordita... ¡qué bien! porque siempre me decís que estoy muy delgada, pero no, no estoy embarazada", ha seguido diciendo con un tono menos rotundo y más simpático que ha recibido bien los comentarios de sus más de 400 mil seguidores. Una Amelia que se ha convertido en toda una influencer y creadora de contenidos y que mira al futuro con optimismo en esta nueva etapa que está viviendo.

...

Seguro que te interesa...

Amelia Bono y Manuel Martos se reúnen en un día muy especial para la familia