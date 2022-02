Álvaro Soler deja sin palabras a Pablo Motos y a David Bisbal con una sorprendente e inédita habilidad

"Por todos los que sueñan con triunfar", dice una de las estrofas de la nueva canción que han creado Álvaro Soler y David Bisbal. El tema titulado 'A contracorriente' ha sido el protagonista de la visita de los cantantes al programa presentado por Pablo Motos este miércoles 2 de febrero.

Una cita muy importante, ya que era la primera vez que el catalán pisaba el plató de 'El Hormiguero', dejando a todos los asistentes y a la audiencia sin palabras y logrando triunfar, como dice la letra de su canción, al demostrar un talento que no todos conocían.

Pese a que la unión de Bisbal y Álvaro "fue algo inesperado", han formado un gran equipo viéndose claramente la amistad y la conexión que se ha creado entre ambos, quienes ya comparten alguna que otra anécdota que han vivido en el poco tiempo que llevan trabajando juntos. "El tema es esencia David Bisbal sobre mi base. Fue una colaboración súper orgánica", explicaba el autor de la conocida canción 'Sofía'.

Esta velada ha venido cargada de sorpresas, ya que hay aspectos que todavía se desconocían de la vida de Álvaro Soler, hasta ahora. "Le estoy diciendo a Álvaro que me enseñe alemán porque lo habla perfectamente", dijo David Bisbal ante la atenta mirada de todos. Un comentario que llevó a Pablo Motos a interesarse por este talento de Álvaro Soler. Lo cierto es que el artista es medio alemán, ya que su padre proviene de allí, lo que hace que el catalán domine el idioma a la perfección.

El anfitrión, como no podía ser menos, ha querido poner a prueba está habilidad pidiéndole a Álvaro que demostrara sus dotes lingüísticos, una prueba de la que ha salido con éxito dejando a Pablo Motos y a David Bisbal muy sorprendidos por la capacidad de ir combinando palabras en español y en alemán durante la entrevista.

Siguiendo con las confesiones, Soler ha aprovechado para volver a la infancia y revelar que no siempre vivió en Europa, sino que pasó una década viviendo en Asia. "Viví desde los 7 a los 17 años en Japón", declaraba el hispano-alemán.

El presentador de 'El Hormiguero' que, al parecer, no conocía ese detalle del cantante ha pedido demostrar aquellas destrezas que adquirió durante su estancia en el país japonés. Álvaro ha aprovechado para bromear y recordar aquellos momentos. El programa ha proyectado algunas imágenes del cantante de pequeño en el colegio donde sus recreos eran muy diferentes a los españoles. "Para ellos eso es como aquí el bocadillo de jamón", comentaba Álvaro Soler mientras se veía una fotografía de él comiendo sushi.

Para acabar con los descubrimientos, el cantante se ha atrevido a decir algunas palabras en japonés, demostrando que puede con todo lo que se le ponga por delante, y que, al igual que dice la canción que estaban presentando, "nadie me detiene voy persiguiendo al sol".

Hablar de Japón ha hecho que el almeriense recordara la ocasión en la que versionó uno de sus temas más conocidos, 'Oye el boom', con un artista japonés. "Es la primera vez en 16 años que no tiene nada", manifestaba Pablo Motos, parando el programa en ese momento que iba a pasar a la historia de 'El Hormiguero', ya que siempre habían encontrado alguna solución cuando no localizaban una canción. "Es la primera vez que no tienes algo que te pedimos'', afirmaba el presentador. Entre las sorpresas y los contratiempos este programa hará que no se le olvide a ninguno de los presentes.

