¿Qué es la piel de mantequilla? La nueva tendencia de belleza que sustituye a la glass skin

La butter skin es el nuevo concepto del mundo de la belleza que está arrasando en redes sociales. Dejando atrás la tendencia de piel de cristal (glass skin), el nuevo movimiento de piel de mantequilla está cogiendo todo el protagonismo en el universo del maquillaje.

Esta novedosa rutina facial debe su nombre a los productos que se utilizan: productos con texturas suaves que se funden como la mantequilla en nuestro rostro. Aunque la gran pionera de este concepto fue la modelo Aisha Potter, esta nueva moda ha volado alto. Tan alto que hasta Hailey Bieber ha lanzado su propio producto de butter skin routine.

Los productos que debes usar

Lo más importante de esta rutina de belleza son los productos a utilizar. Para cumplir con el resultado estilo mantequilla, los ingredientes deben ser suaves, cremosos y ligeros. Estas características permitirán que la aplicación sea muy agradable a la piel, aportando un acabado discreto y muy natural. Además de obtener una piel luminosa y tersa.

Entre todos los consejos que se difunden por redes sobre la butter skin routine, hay una que se repite mucho: para conseguir este resultado, no solo vale usar pinturas y polvos, sino que también se debe hacer un buen cuidado previo. Así pues, múltiples creadoras de contenido resaltan que es esencial realizar una doble limpieza facial para que el efecto butter sea visible.

Hailey Bieber es una fiel seguidora más de esta tendencia. Tanto que ha lanzado un producto nuevo en su firma de maquillaje y skin care Rhode. El producto se llama Barrier Butter y consiste en un bálsamo que se aplica por la noche y que actúa en la piel mientras duermes.

Lo que hace la Barrier Butter de Rhode es formar un escudo protector contra las agresiones externas que enfrenta la piel durante el día. El resultado: un rostro increíblemente hidratado al despertarte cada mañana.

Algunos inconvenientes

No podía ser todo del color de las rosas… Y es que hay algunos inconvenientes con los productos tan cremosos: no son tan adherentes. El maquillador profesional Adrián Rux, explica que "el acabado mantequilla, por si solo, es muy efímero y se va moviendo por la piel". Esto provoca que el maquillaje no sea tan duradero y las imperfecciones salgan a la luz a lo largo del día.

"Necesitamos que la piel esté jugosa, pero también necesitamos un poco de adherencia", afirma el experto. Rux explica que para que una base dure todo el día "tiene que ser un híbrido entre cobertura, adherencia y naturalidad".

Recomendaciones de bases de maquillaje

El maquillador Adrián Rux también nos regala tres recomendaciones de bases de maquillaje que cumplen con las características de butter skin pero con adherencia:

Dior Foundation Stick 1.5N: Producto que "se funde como la mantequilla", con un acabado "realmente precioso" e ideal para "pieles secas o mixtas". Aunque no es perfecta para todo tipo de pieles: "No es una base por la que yo optaría para pieles con muchas imperfecciones o con una tendencia un poquito más grasa", explica el maquillador.

Terracotta de Guerlain: Esta opción es la favorita de Adrián: "Es muy suave, se adhiere bastante bien y, además, se funde muchísimo mejor que la mantequilla".