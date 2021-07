¿Son más felices las parejas que muestran su amor en redes sociales?

Según el estudio publicado por Personality and Social Psychical Bulletin las parejas que publican su amor en redes son más infelices y las que no lo hacen, por lo general, son más sólidas, exitosas y felices. Sí, sí. Has leído bien. Y es que como dice el refrán “no es oro todo lo que reluce”. Esta investigación se llevó a cabo analizando 555 casos de parejas usuarias de redes sociales, como Facebook, midiendo su personalidad en cinco características: apertura, amabilidad, conciencia, extroversión y neuroticismo.

Pero claro, esto es tan solo un estudio y no refleja la realidad de cada pareja. Tomarlo como ejemplo o analizar tu relación en base a otras es cuanto menos lo peor que puedes hacer. Porque cada pareja es única y su forma de vivirse y publicar su amor también.

Aún así, muchas veces no somos conscientes de por qué publicamos ciertas cosas en las redes: ¿necesitamos aprobación o validación? ¿Necesitamos que alguien nos diga lo buena pareja que somos o hacemos? ¿Estamos idealizando lo que tenemos? ¿Buscamos esa aprobación social? Bueno… quizás las respuestas a esas preguntas sean la clave de si en realidad somos felices con nuestra pareja.

Lo curioso es que este estudio determinó cuatro puntos interesantes a tener en cuenta a la hora de analizar las parejas que publican todo en las redes:

Pareja | iStock

1. Personalidad ansiosa: Les denominaban así a las personas con un estado sentimental frecuentemente ansioso. Aquellas que necesitan la aprobación constante de todos para validad su estado amoroso y/o pertenecer a un grupo social. Un rasgo que comentan no tienen las parejas felices que prefieren guardar en intimidad y privacidad los momentos y experiencias que comparten, ya que no buscan aprobación, simplemente disfrutan del momento juntos.

2. Tiempo de calidad: Según el estudio al mostrar cada momento privado con su pareja lo que evidencian son sus inseguridades, celos o apegos emocionales, mientras que las parejas que están en el presente viviendo el tiempo de calidad con sus compañeros o compañeras disfrutan más.

3. Relación sólida: También mencionan que las parejas que publican toda su relación buscan en gran medida probarse a sí mismos que están en una relación sólida y estable. De hecho, lo que intentan es hacer público su amor por miedo a que termine. En cambio, afirman que las parejas que no lo hacen es porque tienen confianza mutua, desean tener intimidad y no tienen la necesidad de compararse con nadie.

4. Malentendidos: Por último, mencionan la exposición que supone el compartirlo todo. Sobretodo porque al hacerlo damos libertad a los demás para que opinen de nosotros y esa exposición puede llevar a mal entendidos, conflictos o peleas.