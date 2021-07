Ikea, Conforama, Leroy Merlin: las mejores ideas de almacenamiento de zapatos

Que si los zapatos veraniegos, que si el calzado de invierno: tienes tantos que se convierte en todo un desafío encontrar un hueco para cada par. Sin embargo, pese a que puede resultar un auténtico quebradero de cabeza, no ser Marie Kondo no te da derecho para que acaben todos aplastados, en bolsas o cogiendo polvo. Y para cambiar eso, nunca es tarde. Por ello, para tenerlos plenamente organizados, te traemos las mejores ideas de almacenamiento de la mano de una lista de productos de Ikea, Leroy Merlin y Conforama para que les des a tus zapatos el lugar que se merecen:

1. Reorganiza el zapatero. Seguro que tienes zapatos que ni conocías. Por ello, saca todo el calzado que tengas dentro y reorganízalo desde el principio. Incluso habrá reliquias de las que ni te acuerdes o zapatos rotos que, por pena, no te habías desecho de ellos antes. Pero es hora de partir de cero así que, en primer lugar, coloca en el banco del recibidor aquellos zapatos que uses a diario y distribúyelos por tipología de calzado. Colócalos todos en la misma dirección para que dé una sensación de equilibrio y, en caso de no disponer de más espacio, no los amontones suela contra tela sino tela contra tela. Una opción muy buena sería el estante zapatero 'TJUSIG' de Ikea, disponible por 40 euros.

2. Cajas de zapatos con fotos. Guárdalos en cajas y o bien coloca una foto o bien escribe el nombre del calzado en una etiqueta para así tenerlos siempre localizados. La caja para zapatos 'SKUBB' de Ikea tiene la solución y está de oferta: 8 euros/4 unidades.

3. Mueble zapatero o zapateros empotrados. Aparte de ser una de las opciones más prácticas que existen, también es de las más estéticas. Y es que, un mueble zapatero siempre va a lucir en cualquier estancia de la casa: tanto en el dormitorio, en el baño, el recibidor... Por eso, Conforama tiene el perfecto para ti: el zapatero 3 trampones 'PHOENIX' que está rebajado un 34%, disponible por 64,99 euros, siendo su precio inicial 99.

4. Organizadores. ¡Almacena todos tus zapatos en separadores por menos de 6 euros! Y es que, Leroy Merlin tiene a la venta todo lo que necesitabas: la 'Estantería de tela BLANCO ZAPATOS' rebajada a 5,25 euros con envío gratis online y el 'Bajo cama con 12 huecos' por tan sólo 5 euros, oferta exclusiva online.

