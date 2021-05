Horóscopo fatídico: ¿qué te depara mayo según tu signo del Zodiaco?

Seguimos con nuestro horóscopo fatídico: aquí van las recomendaciones de nuestra gurú particular, Victoria Braojos, sobre los cuidados que deberás tener con el secador al salir de la ducha, los posibles golpes con el coche o cómo evitar que se te quemen varias veces los guisos. Presta mucha atención y suerte.

Tauro: el ruido de tus vecinos es cada vez más insoportable, tú necesitas libertad y armonía, para eso solo tienes dos opciones: o aprendes a bailar reguetón y te sumas a las fiestas latinas de tus vecinos o ha llegado el momento de cambiarte de casa.

Géminis: te has levantado sudando… y seamos sinceros, es un despertar poco sexy. Esto es debido a las pesadillas que te recuerdan, que estas harta de hacer lo que los demás te dicen…es hora de llevar tus propios planes a cabo.

Cáncer: No eres capaz de ponerte unas medias sin romperlas, es normal con esos nervios que acumulas, todo esto debido a que le has declarado tus sentimientos y te has llevado un batacazo total. No te precipites en el amor, llegarán muy pronto tiempos mejores.

Tostadas chamuscadas | iStock

Leo: el conjunto que elegiste para esa boda es perfecto, pero no te conformas y anhelas tener ese precioso vestido de marca que se ha comprado tu amiga. Disfruta de lo que tienes y sácale el mejor partido, será una medicina sanadora para tu envidia.

Virgo: excepto lo de echar sal en el café, de poco te puedes quejar tú esta semana. Disfruta que luego vendrán tiempos peores.

Libra: te ha llegado una carta de Hacienda y te tiembla todo el cuerpo, deja de preocuparte y soluciona el problema cuanto antes, verás que es cosa de poco y podrás ponerte manos a la obra en esas otras cosas que tienes aparcadas y que ahora podrás realizar.

Escorpio: estás desesperada porque tu compañero no aprende y te retrasa en tu trabajo, sabemos que sueñas con quitarle la silla cuando se vaya a sentar, para que se caiga. No no no, malos pensamientos. Ármate de paciencia, está pasando una mala racha y en vez de cabeza ahora tiene un melón.

Sagitario: la máxima novedad que puedes tener en estos días es que cambies el color de pintalabios o de esmalte de uñas. Sabemos que esperas vivir un amor tórrido, pero para eso aún tendrás que esperar más. Aprovecha estos días para disfrutar de tu relax.

Capricornio: es muy probable que, si vas con esa prisa, queriéndolo hacer todo tú, tengas un pequeño golpe con tu precioso coche o cómodo patín, de esos que te fastidian todo el día. Sé prudente y ve despacio, así disfrutarás de unos días placenteros.

Acuario: no te quejas por gusto, en el último mes se te ha quemado 5 veces la comida. Piensa en liberar tus emociones y expresar lo que sientes y de verdad quieres. Tú serás más feliz y tus guisos volverán a ser tan apetitosos como siempre.

Piscis: sales a la calle y te caga un pájaro…te cabreas y quieres que te trague la tierra. Cambia el chip, porque es la señal de la buena suerte que tendrás en estos días, llenos de buenas oportunidades que debes atrapar al vuelo.

Aries: ¡ojo con el secador de pelo! Al salir de la ducha no se te ocurra enchufarlo estando aún mojada o te dará una corriente nada orgásmica, que ayudará a que estés aún más irritable y nerviosa. Y con unos pelos indomables por varios días.