¿Qué les pasa a las mujeres que desayunan chocolate todos los días?

Blanco, negro o con leche: una tentación a la que es imposible resistirse. Sin embargo, no todos ellos contienen los mismos beneficios. Y es que, el único chocolate considerado como saludable en lo que a nivel nutricional se refiere es el que posee un 70% de cacao en la mezcla. Sin embargo, pese a ser el más beneficioso, este chocolate negro no es el más consumido, quizás por su carácter un tanto amargo. Por su parte, el chocolate con leche, por lo general el más apetecible, contiene aproximadamente un 45% de cacao y el resto de azúcar, y pese a no considerarse un producto sano lidera el ranking de ventas.

Al ser este último el chocolate más consumido, Marta Garaulet y el doctor Frank A.J.L Scheer, investigadores de la Universidad de Murcia (UMU), del 'Brighman and Women’s Hospital', han tratado sus efectos sobre el metabolismo en mujeres postmenopáusicas en función de la hora a la que se ingiera.

Un estudio donde sus resultados han sido publicados en 'The Faseb Journal' y donde su base reside en las palabras que señala Garaulet: ''Por estudios anteriores sabemos que la hora de la comida es un sincronizador de relojes internos asociados con la obesidad, por lo que la hipótesis de partida era que, dependiendo de la hora de ingesta, el chocolate tendría un efecto diferente sobre el apetito y otros factores relacionados con el peso corporal''.

Una investigación cruzada y aleatoria entre mujeres que durante un periodo de 14 días tomaron chocolate con leche durante la primera hora de la mañana tras levantarse, durante otros 14 días lo consumieron por la noche durante la hora antes de dormir, así como también mantuvieron un tercer ciclo en el que no tomaron chocolate, aleatoriamente, y con una semana de descanso entre cada experimento.

A lo largo del estudio, todas las integrantes ingirieron 100 gramos de chocolate con leche en la hora pertinente, lo que en otras palabras se traduce como 542 kilocalorías extras sobre su dieta periódica siendo lo recomendado como consumo energético diario para un adulto 2000 kilocalorías de media, ingeridas con alimentos que proporcionen micronutrientes esenciales.

Durante el estudio se detectó un descenso de los antojos por el dulce durante el día, obteniendo así un balance calórico problemático debido a que ello equivale a ''300 kcal si el chocolate se consume por la mañana y en 150 kcal si se toma de noche’’. Pese a ello, estas cifras ''en ningún caso compensan las 52 kcal ingeridas con el chocolate'', por lo que la acción anti-obesogénica debería hallarse en otro lugar.

De esta manera, se llegó a dos conclusiones: si el chocolate se toma por las mañanas, en el ciclo de los 14 días se observa que reduce en un 4,5% la glucemia en ayunas, mientras que por otro lado aumenta la oxidación de las grasas en un 26% y la circunferencia abdominal disminuye un 2%. En otras palabras, ''ayuda a bajar el azúcar en sangre y promueve la movilización de grasas del cuerpo'', manifiestan los investigadores.

En cambio, si el chocolate se ingiere por la noche se producen cambios metabólicos: aumento de la actividad física espontánea en un 7%, aumento de la oxidación de carbohidratos en un 35% e incremento de la disipación del calor tras las comidas en un 1,3%, es decir que ''con la misma cantidad de ingesta se acumula menos energía'', aseguran.

''Todos estos efectos de tomar el chocolate por la mañana se traducen en la reducción de la cintura, algo que llama la atención especialmente teniendo en cuenta el elevado consumo de kilocalorías que suponen los cien gramos diarios de chocolate'', expone Teresa Hernández-González.

