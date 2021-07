Cuatro razones para utilizar la copa menstrual en verano

Has sido siempre de compresa. O de tampones, o de ambos, pero de un tiempo a esta parte te tienta lo de la copa menstrual: tienes muchas amigas que la utilizan y están la mar de contentas; sabes que con este método estarás ahorrando dinero y además, echarás un cable al medio ambiente, ahorrando residuos… Pues bien, si de por sí estas razones son poderosas para animarte a ello vamos a darte unas cuantas más relacionadas con el verano.

Hemos hablado con los expertos de Intimina, especialista en este tipo de productos y esto es lo que nos han contado sobre las ventajas de utilizar la copa menstrual también en verano.

- Infecciones vaginales: sabes de sobra que suelen ser muy comunes entre la población femenina y además, sabrás que la incidencia aumenta en verano. “Suele incrementarse cerca de un 50% en verano”, dicen en la firma. Y por diversas razones, la piscina, el mar y quedarse con la ropa de baño mojada, una de ellas. “Durante la regla la temperatura y la humedad de la zona vaginal aumentan. Con los tampones y las compresas dificultan que esa humedad se libere y por eso deberían cambiarse con más frecuencia. Si la humedad es enemiga de nuestra vagina, la sequedad que provocan los tampones, también”, comentan. Con la copa te evitas todos los anteriores problemas.

Mujer en playa | iStock

- Dermatitis y alergias: “Los materiales sintéticos de compresas y tampones pueden generar dermatitis y alergias con mayor facilidad en verano”, añaden. Las copas menstruales, fabricadas con silicona médica, que es un material hipoalergénico, reduce drásticamente la posibilidad de sufrir este problema.

- Olores a raya: ya sabemos que en verano, con la sudoración, cualquier olor parece acentuarse. Respecto al flujo menstrual, “Cuando entra en contacto con el aire, su olor se intensifica, especialmente si las temperaturas son altas. La solución no es, en el caso de las compresas, utilizar compresas con perfume, porque aumentan el riesgo de irritaciones. Con la copa menstrual se evita el problema de los olores: como no absorben el flujo sino que lo recogen en su interior, se evita que entre en contacto con el aire”, aclaran.

- Discreción: si llevas bikini o bañador parece evidente que no podrás utilizar una compresa, por muy fina que sea se acabaría notando. Los tampones pero también la copa sí te brindan esa discreción: “La copa es una de las opciones más discretas porque la llevas en el interior”, aclaran.

Respecto a los cuidados de tu copa, estos expertos recomiendan para su limpieza, ponerla a hervir en tres vasos de agua limpia. Sumerge la copa pero sin que toque ni el fondo ni los lados de la olla. Deberás hervirla durante 5 a 8 minutos y luego escurrir bien la copa y dejar que seque al aire (pero no bajo un sol abrasador porque podría estropearse el material). Es seguro hervir al copa pero no dejes que hierva hasta quedarte sin agua porque se estropearía la silicona con la que está hecha. También recomiendan limpiarla con pastillas esterilizadoras para biberones: “Las puedes usar con agua fría así que son perfectas si no tienes acceso a una cocina. Bastará seguir las instrucciones del fabricante”, aclaran.