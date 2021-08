Nutella casera: La receta light que puedes hacer en casa con pocos ingredientes

La Nutella es uno de los dulces favoritos alrededor de todo el mundo. Se trata de una deliciosa crema de cacao y avellanas que sirve para una gran cantidad de recetas. Ya sea para decorar pasteles, hacer helados caseros, rellenos, realizar bebidas calientes o preparar sándwiches, la Nutella no tiene un único uso. Sin embargo, su alta cantidad de azúcares provoca que lleguen sentimientos de arrepentimiento.

Afortunadamente hay alternativas y en el vídeo te enseñamos a preparar Nutella en su versión más light pero manteniendo toda su esencia y sabor.

Todo lo que necesitas para elaborar Nutella light en casa

Horno

Licuadora

Avellanas crudas sin sal

Tableta de chocolate negro (cuanto más puro mejor)

Extracto de vainilla

Sal

Stevia o sirope de agave para endulzar

Receta casera de crema de avellanas al estilo Nutella: Paso a paso

En primer lugar, será necesario precalentar el horno durante 5 o 10 minutos a 180 grados. Mientras tanto, podemos colocar en una bandeja de horno las avellanas crudas sin sal de manera que quede en una única capa. Las dejamos cocinar durante 12 o 15 minutos; de este modo será más fácil retirar la piel y trabajar con el fruto.

Pasado este tiempo, retiramos la bandeja del horno y esperamos unos minutos para que se enfríen. Después, volvamos las avellanas encima de un trapo de cocina y usamos una de nuestras manos para hacerlas rodar y eliminar la mayor parte de la piel.

A continuación añadimos las avellanas en una licuadora o trituradora a alta velocidad. Cuando estén completamente trituradas, las introducimos en una sartén y las cocinamos a fuego lento.

Tardará alrededor de 8 o 10 minutos, por lo que mientras tanto podemos fundir el chocolate negro al baño maría o bien en el microondas en períodos de 30 segundos. Agregamos la vainilla, la sal, el chocolate y ligamos bien todos los ingredientes con una varilla. Prueba y añade más condimentos si es necesario.

En caso de que no lo notes dulce, la mejor opción es añadir una cucharadita de stevia o dos cucharadas de sirope de agave. No obstante, intenta no pasarte, ya que cuanto más edulcorante añadas, más endurecida quedará la Nutella.

