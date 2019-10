5 trucos para triunfar con tus fotos de Instagram / Los 5 famosos e influencers que más 'lo petan' en Instagram / 5 curiosidades sobre Instagram que no conocías

Millones de usuarios pertenecen actualmente a la gran comunidad de Instagram. Triunfar en esta red social se hace cada vez más complicado, pero no imposible. ¿Cómo conseguirlo? Te dejamos los cinco consejos que debes seguir para alcanzar el estrellato:

1) El nombre de usuario es fundamental

Debes crear un nick simple y pegadizo, para que tus seguidores recuerden tu cuenta con mayor facilidad. De esta forma, te antepondrás a otros usuarios.

2) La constancia se premia

Mantener un régimen en el número de publicaciones facilita que tus seguidores se acostumbren a tu contenido. No olvides que las fotografías cuidadas y de calidad junto a una presencia constante en Instagram Stories, te ofrecerán mejores resultados.

3) Nunca compres seguidores, te penalizará

Comprar seguidores solo te ofrecerá crecer en una de las estadísticas. Al no tratarse de usuarios afines a tu tipo de contenido el feedback no existirá, por lo que no conseguirás 'me gusta' de este tipo de usuarios. Esto hará que tus seguidores fieles o los que puedan aparecer en un futuro, valoren tu estrategia como algo negativo al no nacer del trabajo constante. Tu cuenta perderá credibilidad. ¡El esfuerzo se valora!

4) Hashtags, etiquetas y geolocalización

Poner hashtags en tu publicación permite aumentar el alcance de tu cuenta, llegando a un mayor número de usuarios con temáticas similares a la tuya. Etiquetar a la gente que aparece en tus instantáneas originará notificaciones que harán visible a tu cuenta durante más tiempo. Si son marcas de ropa, ¡mejor!, es lo más visible y lo que más puede llamar la atención.

5) Crea actividad

Otra forma de conseguir seguidores a los que les pueda interesar tu cuenta es a través de comentarios o 'likes' tuyos en cuentas de temáticas similares. ¡Llamarás la atención! Seguidores del internauta implicado o este mismo, podrán verte e investigarte.

Tomar referencias es de gran utilidad. 'Instagramers' y cuentas con gran número de seguidores te permitirán descubrir cuales son las demandas y los gustos del resto de usuarios pertenecientes a la gran comunidad. El ranking, sin contar con la cuenta de la propia red social (@instagram), lo lideran:

1) Cristiano Ronaldo

El futbolista (@cristiano) acumula un total de 185 millones de seguidores, que le colocan en el puesto número uno mundial de Instagram.

2) Ariana Grande

La joven cantante (@arianagrande) reúne a 164 millones de personas que apoyan cada una de sus publicaciones en la red social.

3) Dwayne Johnson

El actor (@therock) se haya en la mitad de nuestro 'top 5' con un total de 158 millones de fieles seguidores.

4) Selena Gomez

La actriz, productora de televisión, cantante, compositora y diseñadora de moda estadounidense (@selenagomez) se posiciona en el cuarto lugar junto a la elevada cifra de 156 millones de seguidores.

5) Kim Kardashian

La socialité (@Kimkardashian) ha conseguido 148 millones de usuarios, cantidad que amenaza con liderar puestos más altos.

Ahora, ¡solo falta innovar y sorprender! Descubre las cinco curiosidades que probablemente desconocías sobre Instagram. Así, podrás informar a tus followers y convertirte también en su punto de referencia para estar a la última.

1) #Love

El hashtag más utilizado es #love con más de 1.600 billones de publicaciones.

2) ¿Cuándo publicar?

El mejor día para subir una foto o vídeo son los jueves y el peor, los domingos. Pero recuerda, aún así... ¡la constancia es indispensable!

3) Sabías qué...

Más de una cuarta parte de las cuentas de Instagram no disponen de ninguna publicación pues han sido creadas para 'stalkear' (cotillear).

4) El primer selfie publicado

Un usuario de Instagram registró el primer #selfie de la historia en enero de 2011.

5) El filtro favorito

Paradójicamente el filtro más empleado por todos los usuarios es el 'sin filtro'. La naturalidad sigue siendo un valor añadido en las publicaciones.