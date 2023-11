Triunfa en Tik Tok con un vídeo para fomentar el uso del gallego gracias a la ayuda de su abuela y sus tías abuelas

Se llama Naira, tiene 15 años y nunca pensó hacerse con el premio gracias a las mayores de la familia. Fue su profesora Marisa, que ejerce como maestra de Lingua Galega en 3º de ESO del IES Castro Alobre, de Vilagarcía de Arousa, la que lanzó la propuesta. "Nos habló de un concurso que organiza el Ayuntamiento de Ames para fomentar el uso del gallego", cuenta la adolescente. Galetiktokers busca que se emplee el gallego también en las redes sociales y los jóvenes no dudan en poner en práctica sus mejores artes con la aplicación para hacerse con el galardón.

El primer premio, en la votación popular, se lo ha llevado Naira. Ella y su familia. 300 euros que empleará para pagar la excursión a la nieve de su centro de estudios además de la ovación general en las redes sociales. "Estamos un poco sobrepasadas, pero ellas muy contentas", comenta Bárbara, madre de la joven, entre risas.

En el vídeo se puede ver a su abuela, Isabel, junto con sus hermanas Luchy y Mariló, bailando al ritmo de la canción gallega 'Chorar Chorei '('Llorar lloré'), recientemente versionada por la clásica Pili Pampin y el mucho más joven Ortiga. Desde luego, llorar no lloran. Y no todo es el baile de estas tres abuelas ataviadas con gafas de sol y pañuelos del típico traje gallego, el comienzo no tiene desperdicio.

Se escucha a Naira decirle a las mayores "abuela, abuela, dicen que el gallego solo lo habla la gente vieja", a lo que ellas responden: "Sí, mujer, sí. Esos son los mismos que dicen que los Tik Tok son de gente joven". Las hermanas de Isabel, agregan una expresión bien gallega. "Ala carallo, era o que faltaba", protestando.

No prepararon el baile

A partir de entonces, poco más de 30 segundos de baile, y una gran complicidad entre la joven y las tres mayores. Aunque aseguran que "no hubo ninguna preparación", el resultado ha sido de premio.

"Ellas se apuntan a todo", dice la madre de Naira refiriéndose a las mayores de la familia. Y buena prueba de ello es que cuando ganaron el galardón, había que ir a recibirlo al vecino ayuntamiento de Ames, en A Coruña, y allí fueron las cuatro. La ovación del público resonó en todo el auditorio y la familia regresó feliz a casa, con la experiencia de haber fusionado lo que creían que era imposible: el gallego en las redes sociales de los jóvenes, y los bailes de los mayores en los vídeos de Internet.