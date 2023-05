Sonali Chandra, la mujer de 35 años que quiere llegar virgen al matrimonio

Sonali Chandra es una mujer de 35 años cuya decisión se ha vuelto viral en redes sociales, puesto que por convicciones religiosas desea no mantener relaciones sexuales hasta que se case, es decir, quiere llegar virgen al matrimonio. "Tengo 35 años y sostengo mi tarjeta V (virgen) con orgullo. Necesito un anillo en mi dedo antes de perder la virginidad. Estaría devastada si traicionara mis principios y tuviera una aventura de una noche", explicaba el año pasado a Insider.

En este sentido, señala que todo se debe a sus "valores religiosos" y no a otros factores, como el miedo, de lo que es acusada en algunas ocasiones. "Sé que el sexo por primera vez puede ser doloroso", matiza, pero insiste en que busca a su "alma gemela" antes de dar el paso.

La vida de Chandra

Chandra fue criada en Nueva York por su familia de origen indio y sus padres le inculcaron la forma de pensar tradicional con la que ellos habían crecido, como llegar al matrimonio sin haber mantenido relaciones sexuales con anterioridad: "Como estadounidense india moderno de primera generación, me complace mantener los valores tradicionales del país donde se criaron mis padres. El sexo antes del matrimonio es un tabú en la India".

Esta mentalidad, considerada machista por algunos sectores de la sociedad, va más allá. En algunas zonas rurales de la India se realiza una exploración a las mujeres para verificar que no han mantenido relaciones sexuales vaginales. Así, existe una presión social para conservar la virginidad, muestra de pureza espiritual que la 'mujer' debe guardar a su marido y que no se estigmatice a la familia de la novia, aunque esta exigencia no se da en el sentido opuesto. Además, de forma errónea, muchos maridos creen que si la mujer no sangra en su primera experiencia sexual vaginal es porque no es virgen, lo que da lugar a muchos problemas para las recientes esposas.

En cualquier caso, Chandra lo ve de otro modo y recuerda su infancia para justificarlo: "Mi madre y mi padre nunca hablaban de sexo cuando yo crecía. A mi hermana y a mí nos encantaba ver películas de Bollywood en los años 90 y principios de los 2000. Las películas no mostraban a una pareja besándose, pero a los actores se les permitía tomarse de la mano". "Cuando iba a la escuela secundaria no había escotes, ni maquillaje, ni se podía socializar con chicos. Me quedé en casa para el baile de fin de curso y el último año. La única vez que me vestía era para los recitales de baile. Llevaba años bailando danza india y actuaba en los concursos de talentos del instituto. La gente se escandalizaba porque yo era la friki de la clase que llevaba gafas y tirantes", explica sobre cómo fueron los años en los que era estudiante.

Se opuso a un matrimonio concertado

Sin embargo, aunque Chandra aceptó e incorporó en su modo de vida la educación conservadora de sus padres, se opuso a ellos cuando le informaron de que le habían concertado un matrimonio. En concreto, cuando tenía 23 años y acababa sus estudios en la universidad, su padre tenía planeado que se casara, pero ella se negó porque ni siquiera había podido tener novio. Aunque él lo siguió intentando, con citas con médicos y abogados que nunca llegaron a tener lugar, finalmente Chandra se dio su primer beso con 26 años, aunque la relación nunca cuajó.