El estreno de la nueva versión de El Rey León ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas en las redes sociales. Miles de usuarios volvían a su infancia con el estreno de la película de Disney y no han querido dejar pasar la oportunidad de comentarlo en Twitter, donde muchas historias pasan a ser lo más destacado del día.

Es el caso de dos comentarios que han levantado la polémica aunque por razones muy distintas.

El primero es un padre que decidió cargar contra los 'millennials' que se quejaban de los niños que gritaban en las salas de cine durante el estreno de El Rey León.

"Querido millennial inmaduro e intolerante: si 'querés' ver El Rey León con la sala en silencio, 'andá' a las 10 de la noche a una función subtitulada. A las 6 de la tarde, un domingo, en español, vamos con hijos. Y si mi hijo quiere gritarle a la pantalla y cantar, lo va a hacer", decía un usuario en un comentario que indignó a miles de jóvenes.

Las respuestas a su petición no tardaron en llegar: decenas de tuiteros cargaron contra él por "maleducar" a su hijo y permitirle que gritara en mitad de una película.

El segundo caso es el de una joven animalista que contó a través de Twitter que tuvo que salirse de la sala de cine porque no podía soportar el 'maltrato animal'.

"Es la primera vez que me salgo de la sala de cine por no poder ver la película... Y no porque no me hayan dejado, sino porque me ha sido imposible ver lo que hace. Desde pequeña soy muy animalista y ver cómo le hacen daño a un animal puede conmigo... La película podrá ser la más taquillera de la historia, pero yo le doy un cero. Es una opinión personal. Me va a dar igual lo que podáis decirme al respecto", decía la joven en un tuit que acabó borrando por la enorme repercusión que generó.

Miles de usuarios respondieron al momento con miles de bromas dado que la película está hecha con ordenador y no se han utilizado animales para su rodaje.