Los flechazos fulminantes en el transporte público son un clásico. Lo que no es tan clásico es que sean correspondidos. Algo así ha pasado en la línea A1 de autobuses en A Coruña y la cuenta de Twitter de tranvías de la ciudad gallega ha hecho partícipes a todos sus seguidores.

Una nota de la protagonista femenina de esta historia colgada en la parada de autobús ha corrido como la pólvora en las redes sociales. En el texto, ella mostraba su arrepentimiento por no haberle dado su número. Además, citaba al interesado a una hora y en un lugar determinado.

“Al chico del 1A que me pidió el número y no se lo di... Me arrepentí al llegar a casa. Si aún lo quieres, vente un día a la hora que siempre llegamos en bus. Quiero ese número", reza el texto.

Esta historia de amor frustrada ha conmovido a muchos usuarios. Todos están deseando conocer el desenlace de esta historia de amor frustrada.