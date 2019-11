Caso Cantora: Engañan a Miguel Ángel Silvestre haciéndose pasar por una modelo rusa

El actor Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en el blanco de todos los comentarios de Twitter después de que haya salido a la luz el Caso Cantora.

El protagonista de la serie 'Velvet' se ha convertido en 'Trending Topic' después de que salieran a la luz unas conversaciones privadas que tuvo con una supuesta modelo rusa.

Sin embargo, lejos de ser una modelo rusa, la 'joven' con la que hablaba Miguel Ángel Silvestre era en realidad Ismael, el mejor amigo de Andrea Janeiro (hija de Belén Esteban y 'Jesulín' de Ubrique').

Ismael logró engañar a varios famosos durante varios años mediante una cuenta falsa en la que publicaba fotografías que eran en realidad de la modelo Victoria Perusheva.

El asunto se ha convertido en uno de los temas del día después de que la conversación entre el actor y la supuesta modelo se haya publicado en las redes sociales.

En la conversación se puede escuchar un audio en el que Miguel Ángel Silvestre dice "ey, ¿por qué me siento como un niño pequeño cuando hablo contigo? ¿Por qué me siento que tú, cuando yo voy tú has vuelto? En plan ñoño, o qué. Yo cuando me como los helados me los como muy en serio".

El actor ha salido al paso de la información y no ha tardado en bromear por lo sucedido. "Para una vez que me entra una modelo rusa y resulta que era un 'fake', qué mala suerte tengo, joder", decía Miguel Ángel Silvestre a través de su perfil de Instagram.

Las redes sociales se han tomado con humor este asunto y no han tardado en bromear con lo ocurrido con divertidos memes.