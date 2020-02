Varias mujeres se suman a una campaña publicitaria para exigir no ser utilizadas como objetos

Una campaña ha pedido a la industria de la publicidad que dejen de utulizar a las mujeres como objetos para vender productos.

El video titulado 'Las mujeres no somos objetos', bajo el hastag #WomenNotObjects, se inspira en la ejecutiva publicitaria Madonna Badger, que decidió sumergirse en este proyecto tras perder a sus tres hijas en un incendio.

Con este proyecto quiere evitar que la industria de la publicidad envíe de mensajes dañinos a las mujeres jóvenes y niñas, que pueden socavar su autoestima y confianza. "Me encanta mi trabajo, pero no quiero hacerlo si ése hace daño a alguien", afirma en declaraciones a The Wall Street Journal.

En esta nueva campaña aparecen varias mujeres mostrando a cámara algunos de los ejemplos en los que la mujer ha sido 'utilizada' e ironizan sobre lo que esa publicidad dice de ellas. El vídeo tiene ya más de un millón de visitas.

"Vendí mi cuerpo por una hamburguesa", "me encanta acostarme con tipos que no saben mi nombre" o "estoy aquí sólo para entretenerte", son algunas de las frases con las que ironizan. La campaña termina con este mensaje: "Soy tu madre, tu hermana, tu jefa, no me hables así".