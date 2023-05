Rex, el husky siberiano con un tumor enorme al que TikTok ha salvado la vida

La historia de Rex es muy especial. Rex es un husky siberiano de seis años que empezó a estar muy decaído, su hocico comenzó a deformarse y su dueño intentó buscar ayuda lo antes posible.

Damián -el dueño de Rex- acudió a numerosas clínicas veterinarias en Cádiz y la negativa de los veterinarios eran cada vez más continuas.

Nadie quiso encargarse de su cura

Damián no dejó de intentar que le prestaran atención. El dueño recorrió 900 kilómetros para llegar hasta la clínica que quiso atender a Rex. Los veterinarios de Cádiz no podían ayudar al animal porque no encontraba una solución viable e incluso lee aseguraban que le quedaba muy poco de vida. Rex tenía el hocico completamente hinchado y no podía respirar.

Cuando todo parecía que iba a tener un final dramático, TikTok llegó para salvarle la vida a Rex y devolverle la ilusión a Damián. Un usuario, que responde al nombre de Juan Manuel, subió un clip de 30 segundos contando la delicada situación del animal.

El TikTok de Juan Manuel no tardó en hacerse viral y todos los usuarios coincidieron en ayudar a Rex.

La salvación llegó por TikTok

Faunivet, un santuario para animales llegó -a modo de comentario- para 'salvar' a Rex. Nacho Martín, el veterinario y dueño de la clínica aseguró a Damián que podía encontrar una solución para Rex, aunque tendrían que viajar hasta Castellón. Así lo hicieron. Damián y Rex viajaron hasta Castellón -a 900 kilómetros de su casa- para conseguir una cura. Los veterinarios de Fauvinet trataron al husky rápidamente, le diagnosticaron fibrosarcoma de rápido crecimiento.

Rex mejora rápidamente

Tras el diagnóstico, los profesionales operaron a Rex durante más de tres horas. El perro se quedó unos días ingresado para ver su evolución y a día de hoy, avanza favorablemente. Gracias a la labor de los veterinarios castellonenses Rex vive y aunque el tumo puede volver a reproducirse él y Damián estará juntos muchos años más. Rex nació de nuevo y su historia deja claro la importancia que tiene cuidar a los animales.