Paquita, la centenaria vecina de A Coruña: "Cumplo 109 años pero no soy noticia, me gustan las cosas íntimas"

"Disfruto, vivo bien, tengo salud y no puedo pedir más". Es lo primero que nos dice Paquita cuando le preguntamos cómo se encuentra y celebramos, aunque en la distancia y vía telefónica, su 109 cumpleaños. Esta mujer de A Coruña parece poseer la pócima de la eternidad. La entrevistamos por primera vez hace ya seis años y, desde entonces, parece que el tiempo no ha pasado por ella. Pese al festejo de su larga edad, ella insiste: “cumplo 109 años pero no soy noticia, me gustan las cosas íntimas”, dice con cierta sorna.

Pese a ello, su vitalidad sigue llamándonos la atención. "Únicamente le falla un poco el oído", comenta quien la cuida. Por eso, posiblemente, hace uso del WhatsApp a diario. "Soy mayor pero me desenvuelvo bien con el teléfono", nos dice. Y damos fe de ello, porque con frecuencia nos envía mensajes que versan sobre la felicidad y lo bonita que es esa vida que ella tanto alarga.

Paquita siempre está operativa y, cuando no responde al teléfono, es simplemente porque no lo ha escuchado, pero poco después enviará un mensaje para que sepamos que sigue ahí, llena de energía como desde el primer día.

Pasó el covid sin síntomas, diferentes enfermedades que, aunque han dejado alguna secuela- la última afectando sensiblemente a la vista-, son ya pasado, y pasea por la playa como cuando tenía 20 años. Paquita sigue siendo noticia aunque ella no lo considere y, esperamos, volver a felicitarla el próximo año.