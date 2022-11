Javier Yuste era hasta ahora el médico de las mañanas en el Centro de Salud de Arnedo, La Rioja. Aunque lo más probable es que en los próximos meses tuviese un nuevo destino ha decidido precipitar su marcha por las condiciones laborales que tiene que soportar tanto él como sus compañeros y así, con una nota en la puerta de su consulta, ha querido explicarlo.

"Las guardias de la noche en el Centro de Salud de Arnedo las ha estado cubriendo un equipo médico diferente de las mañanas; por diversos motivos (que podéis preguntar) a partir de ahora van a ser vuestros médicos de cabecera y refuerzos quienes las tengan que hacer, empalmando un día con el siguiente. Veis a diario la presión que tenemos por las mañanas, parecida a la que hay por las tardes en urgencias de 15:00 a 21:00 horas: he solicitado el cese por considerarme incapaz de abordar en condiciones óptimas una jornada de 31 horas cara a un público que acude por motivos de SALUD. Recordad que a muchos de vosotros os he aconsejado no estresaros en el trabajo: se debe ser un "buen empleado" pero sin llegar al límite".

Llevando a primera persona su máxima de "ser un buen empleado, pero sin llegar al límite", Yuste reconoce que se considera "incapaz de abordar en condiciones óptimas una jornada de 31 horas cara a un público que acude por motivos de SALUD".

Según informa el diario La Rioja la directora general de Atención Primaria, Yolanda Montenegro, comprometió el pasado jueves ante el consejo de Salud de zona que buscaban cubrir esas dos bajas del SUAP.

Javier Yuste termina su carta agradeciendo el trato recibido "tanto por los compañeros del Centro de Salud como por vosotros: desde el principio me sentí como si fuera del pueblo" y lamentando "que otra vez vayáis a cambiar de médico."