La migración salva el crecimiento poblacional en Canarias

Desde 2017, los fallecimientos superan a los partos en las Islas, que cuentan con la tasa de fecundidad más baja del país, aunque la población en el archipiélago no para de crecer. ¿Cómo se explica este fenómeno? La razón es muy sencilla, Canarias es un atractivo para miles de migrantes latinoamericanos que ven en las islas un entorno muy afín a su lugar de nacimiento, con las que comparten además el idioma.

Es el caso de Amelia, vino a Canarias desde Venezuela porque tenía familia en las islas. “Ellos me ayudaron a dar los primeros pasos, a buscar trabajo y casa pero una vez aquí el clima también me ha atrapado porque es muy similar a mi país”. Lo mismo confiesa Gladis, su compañera de trabajo en la cocina de un restaurante en Santa Cruz de Tenerife. Ella nació en Uruguay y siempre soñó con vivir al lado de la playa “Cuando vi una foto de Las Teresitas pensé: quiero ir a ese lugar. Y cuando por fin pude venir, me quedé”.

Esta tendencia la conocen bien en las ONG´s que ayudan a personas sin recursos que aseguran que en los últimos años la mayoría de sus usuarios son extranjeros procedentes de latinoamérica. “Vienen de países como Cuba, Colombia o Venezuela principalmente”, nos cuenta Patxi de la Fundación Nuestra Señora de África de Santa Cruz de Tenerife.

"Cuesta encontrar personal"

Pero además, a la afinidad cultural e idiomática que atrae a latinoamericanos, al crecimiento población se suma la necesidad de mano de obra de manera casi constante que hay en el archipiélago gracias, entre otros sectores, al turismo. Según el INE en 2024 se contabilizaron en las islas 17.786 decesos frente a los 11.718 nacimientos, lo que supone un saldo vegetativo negativo de 6.068 personas.

Pero la población aumenta también gracias a peninsulares que mudan su residencia a Canarias en busca de oportunidades de empleo que en sus comunidades no encuentran. Es el caso de Carlota, es enfermera nacida en Asturias, cuando terminó la carrera no encontraba un empleo estable y decidió probar suerte en las islas donde lleva trabajando más de cinco años, una de las razones es la falta de personal cualificado

Esta carencia en trabajadores con experiencia y formación se nota en todos los sectores pero especialmente en el turístico. Tanto es así que hoteleros como Roberto Barreiro confiesa que “hay momentos del año que nos cuesta mucho encontrar personal”. Y tendencia es continuista porque la población envejece y porque cada vez se necesitan más trabajadores, más preparados

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com