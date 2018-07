Más de 35.000 personas apoyan una petición para que los festivales tengan agua potable gratis

Más de 35.000 personas se han adherido en tan solo tres semanas en una petición online que pretende que todos los festivales de música en España ofrezcan agua potable gratis.

La iniciativa, recogida por Change.org, amplía su recogida de firmas a conciertos y discotecas, para que se garantice el acceso a un simple vaso de agua y una fuente o lavabo para poder hidratarse y refrescarse tras horas de baile y conciertos. La propuesta se remitirá a los festivales como el Arenal Sound, que comenzó este martes, o el Dreambeach Villaricos, que arranca la próxima semana.

"Me llamo Francisco y me encanta ir a festivales. Pero hay una cosa que me ha indignado en casi todos a los que he ido: la falta de acceso a agua potable. El otro día estuve en un festival en Barbate (Cádiz), y acabé comprando botellas de agua a un grupo de chicos más jóvenes que yo. Estaban agotados, hacía mucho calor y la organización no había instalado ninguna fuente de agua potable, así que la única solución para no deshidratarse era comprarse una botella pequeña detrás de otra, al coste de 2 euros por botella, precio que en algunos festivales asciende a los 5 euros por botella que no todo el mundo se puede financiar".

La petición subraya que el agua es un derecho. Y recuerda que en festivales de verano, los asistentes pasan muchas horas bajo el sol, en algunas ocasiones las temperaturas rozan los 40 grados. "Arenal Sound, Dcode, Dreambeach... vosotros sí estáis a tiempo de arreglarlo. ¡No dejéis sin agua a quienes compramos vuestras entradas!", reclama el promotor de la campaña.

Además, en la petición añade que Ámsterdam aprobó en 2014 una ley por la cual los festivales están obligados a facilitar agua potable y gratuita.