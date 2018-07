'La Luz que nace en ti', villancico ganador del segundo concurso de La Razón

Llega la Navidad y con ella no sólo vuelven los turrones, los polvorones, los mazapanes y demás. También lo hace un elemento básico sin el que no se entenderían estas fechas. Porque qué sería de estos días sin los villancicos, sin todos cantando esas canciones populares que tanto amenizan el ambiente y que tanto gustan a los adultos y niños. Precisamente ellos han sido los protagonistas en el segundo concurso de villancicos de La Razón, que ha ganado 'La Luz que nace en ti'.



Sólo ha ganado uno, pero todos han disfrutado de la jornada desde el comienzo hasta el final. Los niños ensayando y calentando la voz, y los padres animando y aplaudiendo a sus retoños. Seis colegios han sido los que se han subido al escenario para interpretar su versión y su villancico, y al final, de la mano, han escuchado el nombre del vencedor.



'La Luz que nace en ti' ha sido el galardonado, con una orquestada coreográfia bien sincronizada y con mucho ritmo. Los jueces no se han resistido a él y el premio ha sido suyo.