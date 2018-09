Las asociaciones reclaman un criterio unificado a nivel estatal para detectar casos de niños superdotados

"Al principio los niños pensaban que iba a segundo porque no es muy normal que vaya de primero a tercero", dice María, una niña con altas capacidades. Ella adelanta un curso, pero eso no siempre se consigue.

"He puesto quejas, he puesto de todo, pero no he conseguido que lo cambiasen de curso", dice una madre. Es el problema que puede dar una mala identificación. "Los profesores evalúan por conocimientos, tú has aprendido una materia y te ponen una nota, pero un niño con altas capacidades, por lo general, no saca buenas notas", asevera.

"Acoso escolar, fracaso escolar, problemas de depresión, ansiedad...es lo más frecuente", explica una psicóloga. Para evitar estos problemas, padres y asociaciones reclaman más formación y atención por parte de las administraciones.

Un niño puede tener altas capacidades en Andalucía o en Murcia y no tenerlas si se muda a Madrid o a Cataluña. Por eso piden un criterio unificado a nivel estatal que permita identificar a estos alumnos.