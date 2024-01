Inicia una huelga de hambre para defender la música en directo en los bares de Málaga

David Salazar es músico y lleva años luchando por la música en directo en los diferentes bares y locales de ocio en Málaga. Esta misma mañana, a las 7:00 horas ha iniciado una huelga de hambre en el Ayuntamiento de la capital para pedir una ordenanza más flexible y que permita actuaciones en los locales sin riesgo a ser multados.

"En los últimos meses está siendo imposible trabajar. Hay locales que han recibido multas de hasta 15.000 euros por tener música en directo. Eso no es sostenible ni para los propietarios, ni para los artistas que, lógicamente, no podemos trabajar", relata David Salazar.

Es la segunda vez que ese músico malagueño inicia una huelga de hambre para pedir una solución. En 2021 consiguió mantener una reunión con la concejalía de Medio Ambiente de la capital. "En aquella ocasión se comprometieron a buscar un equilibrio entre el descanso de los vecinos y las actuaciones musicales, pero lo cierto es que ahora, en 2024, estamos peor que nunca", critica Salazar, al tiempo que señala que esta situación no se da en otras ciudades andaluzas donde se pueden llevar a cabo conciertos siempre y cuando el establecimiento cuente con las medidas de seguridad y de insonorización pertinentes para no generar problemas de ruido a los vecinos.

"El modus operandi de la Policía Local es el siguiente: Llegan, graban la actuación y levantan acta de denuncia. En ese momento, se produce una situación de tensión, se desaloja la sala y no se puede llevar a cabo el concierto y tampoco el local puede tener una facturación. En esas circunstancias ¿Cómo vas a cobrarle tu trabajo al empresario? Es una situación muy complicada y que nos está dejando sin trabajo. Me voy a ver obligado a marcharme a otra ciudad para poder trabajar. ¿Por qué en otras ciudades se puede y en Málaga no?", lamenta este músico.

¿Qué dice la ley?

El artículo 15 del decreto 155/2018 por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía deja en manos de los ayuntamientos cómo debe ejecutarse la música en directo en los locales: "Y ahí está el problema. Se permiten actuaciones menores, pero el Ayuntamiento limita el horario de manera incomprensible. Por ejemplo, un local puede tener música enlatada a todo volumen hasta las 4 de la mañana, pero no puede tener música en directo por la noche. ¿Dónde está la coherencia?", se pregunta Salazar.

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga ha cerrado una cita con el músico malagueño el próximo 7 de febrero con la intención de llegar a alguna solución compartida: “A esa cita lógicamente acudiré, pero no pienso levantar mi huelga de hambre hasta que esto se solucione y tenga las promesas por escrito”, apostilla.