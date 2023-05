Una gran fuga de agua obliga a cortar el tráfico en estas céntricas avenidas de Barcelona

Una fuga de agua durante las 5:28 horas de esta madrugada en la avenida Pedralbes con Manuel Girona ha obligado a cortar el tráfico en la avenida Pedralbes entre Pío XII y Manuel Girona y Diagonal, entre capitán Arenas y Pío XII. Para evitar afectaciones, se ha activado el protocolo de compañías de gas, electricidad y agua.

Los vecinos no se han visto afectados por la incidencia y han mantenido el acceso al suministro. El procedimiento que han llevado a cabo los técnicos es reducir la presión del agua, de manera que han procedido a reducir la presión del agua y han intentado estabilizar la red mientras investigan las causas del suceso.

Como consecuencia de las afectaciones en el tráfico, se han producido desvíos en las líneas de bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) H6, V3, 6, 7, 33, 34, 67, 70 y 175.

En las imágenes que acompañan esta noticia es posible escuchar como un hombre intenta cruzar la calle, pero es tarea imposible. "No puedo pasar. Voy a quedarme aquí", comienza diciendo. "No me dejan entrar en ningún lado", explica, mientras se puede ver a los servicios de emergencias tratando de solucionar la incidencia.

En las redes sociales tampoco han tardado mucho en aparecer las imágenes de esta gran fuga de agua. "Brutal fuga de agua en la Diagonal de Barcelona. Han saltado hasta las tapas del alcantarillado. Toda la zona se ha quedado sin agua. Las calles y el tráfico cortado", explica @roscullell.