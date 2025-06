Padres en pie de guerra por la falta de pediatras en La Bañeza (León)

Familias de La Bañeza, en León, intensifican sus protestas por la falta de pediatras en el centro de salud de esta localidad. Han salido a la calle en varias ocasiones con su reivindicación y este martes irrumpieron el pleno en las Cortes de Castilla y León pidiendo la dimisión del consejero de Sanidad.

Varios vecinos de la localidad leonesa de La Bañeza eran desalojados en la última sesión plenaria del parlamento autonómico de Castilla y León tras interrumpir desde la grada del hemiciclo pidiendo una solución al problema de escasez de pediatras que llevan sufriendo desde el mes de febrero, al tiempo que pedían la dimisión del consejero de Sanidad.

Según la plataforma ciudadana que está coordinando las acciones de protesta, hay cerca de 1.500 menores que no están recibiendo una atención adecuada en los últimos meses. De las dos plazas de pediatra que hay en este centro de salud una está cubierta pero con su titular de baja, y la segunda está sin cubrir. Eso se traduce, según su portavoz Virginia Carro, en que estos pacientes han de esperar una media de 10 días para poder ser atendidos en la consulta. “Las listas de espera están siendo terribles. No hemos tenido ningún susto grave, pero hay niños con enfermedades graves que necesitan seguimiento. Está habiendo retrasos en sus tratamientos y en sus revisiones médicas, así como problemas en la dispensación de medicamentos”, explica.

"No se puede poner nadie malo"

Noelia Rodríguez es madre de un niño de 2 años y de una niña de 6. Hace un mes su hija se cayó y fue atendida en urgencias por una contusión en la mano. “Como era fin de semana me dijeron que el lunes vinera a que le viera un pediatra. Pero no había pediatra. Me dijeron que ni hoy ni mañana, y que la única alternativa es que me la viera una médico de cabecera. Está claro que no se puede poner nadie malo, porque no hay quien te atienda”, explica.

Muchas familias reconocen que la alternativa que les queda para ser atendidos por un pediatra es desplazarse a León, a 48 kilómetros de La Bañeza. Antonio Lobato es padre de una niña de dos años: “En febrero teníamos programada la revisión de los dos años, y de repente nos desapareció de la aplicación de SACYL. Finalmente nos pospusieron la visita a la siguiente semana. Nuestro caso no era grave, pero otros padres sí han tenido una atención muy insuficiente”.

Los padres temen que con la llegada del verano su situación empeore y se agrave la falta de médicos. Desde la Junta de Castilla y León, el consejero de Sanidad asegura que los pacientes de La Bañeza tienen un servicio de pediatría “digno y de calidad”, y achaca los problemas puntuales a la dificultad de encontrar especialistas disponibles.

La denuncia de CSIF

El sindicato CSIF alerta de que ahora mismo se ha contratado a la mitad de sanitarios que el año pasado por estas fechas. En 2024, en mayo se reforzaron con más de 13.000 contratos, prácticamente la mitad. Faltan más de 7.000.

En la Costa del Sol se ha anunciado el cierre de varios centros de salud durante las tardes de verano. "Deberían dejar un mínimo de asistencia. La consecuencia inmediata va a ser el colapso de la urgencia más cercana", reconoce el coordinador Satse Regional, Juan Ignacio Anguita.

Y en San Fernando, en Cádiz, preocupa también el cierre de varios quirófanos en el hospital de San Carlos. Aseguran que eso solo provoca que aumenten las listas de espera

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com