Denuncian que los anuncios de cerrajería 24 horas pueden esconder bandas de criminales

Las pegatinas que anuncian cerrajería 24 horas pueden tener las horas contadas. La asociación española de cerrajeros ha pedido sancionar este tipo de publicidad que se coloca cerca de los portales porque a veces no tienen cualificación suficiente y, lo que es más importante, porque además tras estos anuncios pueden esconderse bandas criminales que copian llaves para luego entrar a robar en las casas.



También es posible que sean ellos mismos los que rompan la cerradura para cobrar más por sus servicios, o que nos pasen facturas desorbitadas por algo que a priori no es o no debería ser tan caro. Para asegurarnos de que no haya problemas no sólo hay que tener todas las medidas de seguridad posibles en nuestras cerraduras, sino cerciorarse de que en estos anuncios aparecen varios teléfonos de contacto y una dirección de empresa para saber dónde y a quién reclamar en caso de un mal servicio.