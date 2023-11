Asaltan ocho viviendas en una urbanización en el Algar de Palancia: "Entraron en mi casa mientras dormía"

Sábado, 04:58h de la madrugada, suena una alarma cerca de casa de Mari. Esta vecina de la localidad de Algar de Palancia, en Valencia, nos cuenta que se despertó en plena noche: "Escuché un ruido cerca, pero pensé que era otro domicilio y seguí descansando". Horas después se levantó y descubrió lo que había ocurrido esa noche: "Entraron mientras dormía".

Todavía con el susto en el cuerpo, nos explica que un individuo encapuchado entró por una ventana a su hogar, pero que gracias a un dispositivo de seguridad logró disuadirle: "Se dio cuenta de que la alarma le estaba haciendo fotografías y salió corriendo". Aunque en su caso no logró llevarse nada, Mari dice que ya no puede vivir tranquila: "Estábamos mi marido y mi hija, me da miedo lo que podría haber pasado, ahora vivo en constante alerta. La gente que se atreve a entrar en una casa donde hay personas dentro es mala de verdad, porque tienen la sangre fría de acceder en esas condiciones".

Lo mismo le ocurrió a Mar esa noche: "Se llevaron varios aparatos, estábamos mi marido, mi madre, mi perro y yo, no nos dimos cuenta". En su caso, tampoco se percataron hasta la mañana siguiente. Ese domingo se levantaron y descubrieron que había una ventana abierta y que faltaban algunos enseres. Minutos después, por un grupo de WhatsApp de la urbanización descubrieron que habían ocho vecinos afectados, tres de ellos víctimas de robo.

Es por esto por lo que, según nos cuentan, han presentado ya una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de Estivella. El presunto ladrón o ladrones siguen en libertad.