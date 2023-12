Any, la taxista de A Coruña que te traslada a la Navidad

"¡Mirad lo que he incluido este año, no me digáis que no os gusta!". Any es pura energía, amante de la Navidad por encima de todo y, de oficio, taxista y generadora de sonrisas. Encantada, muestra su nueva adquisición: un rótulo flexible que coloca en la parte posterior del vehículo y en el que se puede leer "Jou, jou, jou. Feliz Navidad. Vivir en A Coruña qué bonito es y subir en este taxi qué seguro es. Feliz Navidad. Hasta siempre".

La esperamos en la parada de taxis del barrios de Os Mallos, su zona de trabajo, y solo con la presencia de su vehículo los vecinos ya echan mano del teléfono móvil para inmortalizar su paso. Lleva guirnaldas, vinilos navideños, luces, un enorme Papa Noel y varios motivos propios de estas fechas. Ella lo tiene claro: "Busco trasladar la Navidad a todas partes".

Contagiar sonrisas

Es rumana de nacimiento, coruñesa de adopción y con su propia empresa de taxis. Desde que llegó a esta ciudad se puso como deberes contagiar sonrisas a todo aquel con el que se cruza y, más notablemente, en Navidad. "Hay mucha gente que no puede decorar su casa y este es mi modo de llevarles las fiestas a todas partes. Si no tienes luces en tu vivienda, solo tienes que salir a la ventana y ver mi coche pasar", dice.

Pero no solo son luces o adornos. Anualmente imprime decenas de calendarios del año siguiente con los que obsequia a los clientes. "Y si son niños, además, tienen una cesta dentro para que puedan elegir entre todos los caramelos y los bombones que tengo".

"Los niños son los que más alucinan con mi taxi"

Ella sabe lo que es no tener Navidad. "De pequeña las cosas no eran fáciles", cuenta, por eso ahora se esmera en llevar el espíritu de las fechas a todas partes a las que va. "La gente me saluda cuando paso delante de ellos y los niños, los niños son los que más alucinan con mi taxi".

La Navidad puede llegar a a cualquier rincón, al menos, de la ciudad de A Coruña gracias al taxi de Any.