Sanidad advierte de la presencia de alérgenos no declarados en algunos chocolates Toblerone

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sobre la presencia de ingredientes alérgenos no declarados en los chocolates Toblerone. Esta advertencia va dirigida específicamente a personas alérgicas o intolerantes, destacando la presencia no declarada de leche, almendra, soja y huevo en el chocolate con leche nougat (10%) de miel y almendras, que no figura en el etiquetado español.

Estos son los lotes afectados

El producto afectado es el Toblerone Leche 100 g, perteneciente a ciertos lotes identificados. La alerta abarca los lotes con fechas de caducidad de 8/12/2024, 15/12/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 07/01/2025 y 24/01/2025. Estos productos han sido distribuidos y comercializados en todas las comunidades autónomas españolas, excepto en La Rioja, Ceuta y Melilla. Sin embargo, existe la posibilidad de que hayan sido redistribuidos en estos territorios.

La comunicación de la alerta se originó desde las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que la transmitieron a la AESAN a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El objetivo principal de esta advertencia es la retirada inmediata de los productos de los canales de venta que correspondan a los lotes mencionados.

Solo afecta a personas alérgicas o intolerantes

Se ha resaltado desde el ámbito de la Sanidad que el riesgo asociado únicamente afecta a las personas alérgicas o intolerantes a estos ingredientes, por lo que se les insta a no consumir el producto en cuestión. Sin embargo, el resto de la población puede consumirlo sin riesgo alguno.

Se ha destacado el papel de la propia empresa fabricante, quien comunicó la incidencia a las autoridades en cumplimiento de la legislación vigente. Este acto de autocontrol permitió la pronta detección y notificación de la alerta con el objetivo de eliminar del mercado los alimentos que representen un riesgo para la seguridad alimentaria.

AESAN, junto con las autoridades competentes, continúa supervisando la situación y coordinando las acciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de los consumidores.