Justo Menéndez, médico: "Estoy en contra del pasaporte de inmunidad al coronavirus"

Justo Menéndez, jefe de servicios de Urgencias de HM Hospitales, cree que hablar de un pasaporte de inmunidad al coronavirus no es acertado. "Aún no sabemos si esta enfermedad deja inmunidad", ha explicado.

Además cree que esta idea no es buena porque dividiría a la población: "Yo era residente cuando se produjo la explosión del sida en España. Entonces sí se hizo y generó unas discriminaciones sociales enormes", cuenta.

Argumenta que "alguien tenga un carné que garantiza que es inmune significa que quien no lo tiene no lo es". Esto podría conllevar penalizaciones a nivel laboral y social. "No sé si tiene alguna ventaja, pero desde luego tiene muchos inconvenientes".

Esta propuesta se está barajando actualmente en varios países europeos, como Alemania o Italia, y también había comunidades autónomas en España que lo habían planteado.

