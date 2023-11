Inicio de las olas epidémicas de invierno: los expertos aseguran que habrá un repunte tras la Navidad

La llegada del invierno, con la bajada de temperaturas, hace que comiencen a llegar las olas epidémicas de la gripe y la bronquiolitis.

En el caso de Cataluña, los casos de gripe, bronquiolitis y COVID-19 han aumentado considerablemente en los últimos siete días. Además, este año hay casi mil casos más diagnosticados de gripe respecto a la misma semana del 2022.

Aun así, los niveles de transmisión todavía son bajos, pero la tendencia evolutiva de los tres tipos de virus muestra que ya nos podríamos encontrar en el inicio de las olas epidémicas de invierno.

José Gómez, perteneciente a la Universidad CEU San Pablo, ha declarado que "es posible que la temporada de gripe vaya incrementándose a lo largo de estos meses, hasta que, después de la Navidad, aumenten de manera más intensa los casos".

Este año, aunque la gripe ha llegado más tarde y no se prevean tantos casos como en 2022, el virus será más resistente. Es más, la curación se ve ralentizada debido a que el 75% de la población no trata todos los síntomas, mientras que un 40% no busca ningún remedio hasta que la situación empeora.

A esto se suma un factor de riesgo añadido, ya que el COVID-19 y la gripe comparten síntomas muy similares, por lo que podríamos estar confundiendo las dos enfermedades. Recalcar que es posible tener COVID-19 y gripe al mismo tiempo.

Destacar que la falta de una primera ola este año, hace que los expertos esperen algo muy parecido a una gripe estacional de otros años previos a la pandemia.

¿Qué hacer si te contagias de la gripe?

En el caso de que te contagies con la gripe, se recomienda que acudas a un centro de atención médica dónde se te realice un examen físico. Aun así, en algunos casos no es necesario hacer una prueba ya que, si hay muchos casos de gripe, el médico puede diagnosticarte directamente basándose en los síntomas. Si quieres cerciorarte siempre tienes la posibilidad de realizarte una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, más conocida por sus siglas PCR.

El tratamiento suele basarse en reposo y tomar mucho líquido. Sin embargo, en casos de gravedad, podrías tener que recurrir a algún medicamento antiviral que te ayude a reducir la duración de la enfermedad y que prevenga posibles complicaciones graves.

Algunos de los remedios más conocidos para enfrentarse a la gripe son beber mucho líquido, dormir para ayudar al sistema inmunitario en su lucha contra la infección y tomar algún analgésico como el ibuprofeno.

Finalmente, se recomienda que permanezcas en casa para evitar la propagación del virus. En el caso de que sea inevitable, es aconsejable usar una mascarilla y lavarse las manos con frecuencia.