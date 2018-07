La policía de Ohio encuentra a un niño de siete años intentando vender su osito de peluche para poder comer

La policía ha encontrado a un niño de siete años en el centro de la ciudad de Franklin (Ohio) que intentaba vender su osito peluche para conseguir dinero y poder comprar comida, ya que no había comido nada durante varios días.

"Me rompió el corazón. Me dijo que intentaba vender su animal de peluche para conseguir dinero para comer porque no había comido en varios días", cuenta el oficial Steve Dunham en una entrevista recogida por NY Daily News.

Otros dos agentes fueron a la casa de la familia después de que Dunham se llevara al niño al departamento de policía, que ya ha abierto una investigación. Los investigadores aseguran que los padres, Tammy y Michael Bethel, están poniendo en peligro la vida de sus hijos, ya que al investigar su casa encontraron que la familia vive entre basura, orina de gato y cucarachas.

Tammy Bethel ha negado estas acusaciones a través de un comentario escrito en la página de Facebook del Departamento de Policía de Ohio. Funcionarios de los servicios de menores han alejado a los cinco menores, los cinco hijos de los Bethel, de sus padres. Un juez ha ordenado a los padres no tener ningún contacto con los niños, según confirma el diario. Tanto Tammy como Michael Bethel se enfrentan a cinco cargos de cargos de maltrato infantil.

El departamento de policía cuenta que una iglesia local, San Vicente de Paul, está aceptando donaciones de dinero para ayudar a los niños involucrados en el caso.