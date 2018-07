El Papa Francisco pide a los jóvenes que hablen "a menudo con los abuelos": "Ellos tienen la memoria de la historia"

El Papa Francisco ha pedido a los jóvenes de Acción Católica Italiana con los que se ha reunido que hablen a menudo con los abuelos al tiempo que les ha recordado que el nacimiento de Jesús es anunciado como una "gran alegría". "Esta alegría contagiosa debe ser compartida con todos, pero de forma especial con los abuelos. Hablad a menudo con los abuelos, preguntadles cosas, escuchadles, porque ellos tienen la memoria de la historia, la experiencia de la vida", ha señalado el Papa. Francisco ha destacado de este modo que ese gesto será un gran don que les "ayudará" en su "camino".

Sobre la buena noticia, ha revelado que está originada en el descubrimiento de que Dios es amor. "Somos amados por Dios, ¡qué cosa maravillosa! --ha exclamado--. Cuando estamos un poco tristes, cuando parece que todo va mal, cuando un amigo o una amiga nos decepciona o, más bien, nosotros nos decepcionamos a nosotros mismos, pensemos: Dios me ama, Dios no me abandona".

De este modo, ha explicado que la alegría de la buena noticia se multiplica compartiéndola. "La alegría acogida como un don pide ser testimoniada en todas nuestras relaciones", ha recordado. Por ello, les ha pedido que anuncien a todos el amor y la ternura de Jesús, convirtiéndose en apóstoles de la alegría del Evangelio. "La alegría es contagiosa", ha observado. Finalmente, el Papa ha comentado que también es contagioso el "compromiso por la paz".