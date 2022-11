Xochytl Greer, una joven de 36 años de Houston, Texas, se ha sometido a varias intervenciones para parecerse a Meghan Markle. Afirma que ahora se siente "como una auténtica princesa".

Con el fin de alcanzar su objetivo, ha gastado 20.000 euros en cirugía plástica para emular a su referente. Se ha sometido a un relleno de labios y rinoplastia, liposupción de abdomen,prótesis de mandíbula, reducción de muslos, levantamiento de pecho y lifting facial.

"Cuando me miro en el espejo, estoy feliz de nuevo. Todavía me veo, pero una versión mejor de mí ", comenta Xochytl.

Tras dar a luz a su hija, Xochytl Greer comenzó a preocuparse por su aspecto y no se sentía bien consigo misma. Fue entonces cuando comenzó a fascinarle Meghan Markle y decidió tomarla como referente para su cambio de aspecto.

La estadounidense está contenta con el resultado de la cirugía, aunque reconoce que no es exactamente igual que la duquesa. "No creo que me vea idéntica a Meghan Markle, pero veo nuestras similitudes mucho más ahora, mi nariz definitivamente se parece más a la de ella". Además, su hija mayor afirma que, desde la operación de su madre, la confunden por la calle con la verdadera duquesa de Sussex.

Xochytl ha sido operada por el doctor Franklin Rose de Utopia Plastic Surgery & Med Spa, quien ya ha simulado la apariencia de otros famosos en otros pacientes, como Melania Trump o Lindsay Lohan.