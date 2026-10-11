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Muere el tiktoker Braedon Peltier de forma repentina a los 31 años

El tiktoker había superado un cáncer cerebral con tan solo cinco años, y más tarde tuvo que afrontar otros problemas de salud.

TikTok Brenna Peltier y su hermano

TikTok Brenna Peltier y su hermano TikTok Brenna Peltier

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El mundo de las redes sociales está de luto, después de que esta semana se conociera la muerte del tiktoker Braedon Peltier, a los 31 años. Una triste noticia que ha dado a conocer su hermana Brenna Peltier, a través de su cuenta de TikTok con un vídeo emotivo.

El creador de contenido perdía la vida el pasado 25 de septiembre, "de forma repentina", pese a los problemas de salud que había atravesado. El tiktoker había superado un cáncer cerebral con tan solo cinco años, y más tarde tuvo que afrontar otros problemas de salud.

"El cuerpo simplemente dejó de luchar", relataba su hermana en sus redes sociales.

Tanto su hermana como él, eran conocidos en redes sociales por sus famosos vídeos en Navidad, aunque este último año no pudieron publicar nada por las complicaciones de salud que tenía Braedon.

"Nunca seré la misma"

"Nunca podré decir lo suficiente para expresar lo mucho que Braedon significó para mí y mi familia. Gracias a todos por apoyarlo y amarlo los últimos años. Nunca seré la misma sin mi hermano. Siempre será el chico más valiente que conocí", ha confesado.

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Este mismo mes otro influencer, considerado como una de las voces más destacadas de la comunidad LGTBIQ+, perdía la vida tras un tiroteo en la carretera. Se trata de Mad Sandhu, y fue asesinado a tiros en un lavadero de coches en el estado indio de Punjab.

Según un portavoz de la Comisaría de Policía de Amritsar, los sospechosos huyeron en una moticicleta, apunta el medio People. El comunicado explica que el joven fue trasladado de urgencia a un hospital tras el suceso, donde finalmente murió.

Muere un influencer tras estrellarse contra un árbol

El pasado mes de septiembre, el influencer californiano James Wehr, de 27 años, perdía la vida tras estrellarse su coche contra un árbol. Posteriormente, las autoridades policiales afirmaron que el vehículo circulaba a alta velocidad justo después de que el semáforo se pusiera en verde. Inmediatamente después, el conductor perdió el control del monovolumen y chocó contra un bordillo y un árbol, para seguidamente partirse en dos y empezar a arder. El coche "desapareció" por completo como consecuencia de las llamas.

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