Una joven se inventa que sus padres son pobres como excusa para vender su virginidad

Una joven de 18 años ha decidido vender su virginidad por un millón de euros porque quiere ayudar a su familia a superar los supuestos problemas económicos que sufren, que según ella están desahuciados. Aleexandra Khefren ha concedido una entrevista a la televisión pública de Londres contando su decisión, algo que ha hecho enfadar a sus padres.

Aleexandra viajó hace una a Londres, donde espera hacer realidad su sueño de convertirse en modelo, y sin decir nada a sus padres concedió esta entrevista. Aseguró que se había sometido a un examen médico para demostrar que nunca había tenido relaciones sexuales y que no aceptará menos de un millón de euros por acostarse con un extraño.

Los padres de la joven no han tardado en responder, han asegurado que no tienen ningún problema de dinero y que no van a ser desalojados de su casa de Bucarest.

En una entrevista recogida por el Daily Mail, han señalado que van a renegar de ella si sigue adelante con este plan y que dejarán de hablarla. La pareja ha confesado que han rogado a su hija que no lo haga, pero su respuesta ha sido: "Tengo 18 años y puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo".