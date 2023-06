Un joven se gradúa el día que recuperan el cuerpo de su padre tras el derrumbe de un edificio

Un estudiante se gradúa el día que se recupera el cuerpo de su padre, desaparecido por el derrumbe del edificio de apartamentos de Davenport, Iowa, Estados Unidos. El hombre se encontraba desaparecido desde el pasado 28 de mayo.

Branden Colvin Jr. subió al escenario en su graduación entre aplausos sin su padre. Las autoridades le dijeron a la familia que el cuerpo de su padre, Branden Colvin Sr. había sido recuperado de los escombros del edificio de apartamentos parcialmente derrumbado.

"Crucé ese escenario hoy sabiendo que mi papá está orgulloso de mí y siempre estará orgulloso de mí", explicó el joven a 'CNN'. Tras el incidente, el joven durmió en el pavimento cerca del sitio donde ocurrieron los hechos y se negó a abandonar el lugar, incluso cuando los expertos aseguraron que el resto del edificio podría derrumbarse.

Colvin Jr. aseguró que no estaba seguro de poder asistir a la ceremonia de graduación, antes de que se encontrara el cuerpo de su padre. "Tuvimos exámenes finales esta semana, el martes, y traté de ir a la escuela. Tan pronto como entré, simplemente me derrumbé y estaba llorando. No sabía si podría ir a mi graduación", dijo.

"Nunca pensé que perdería a mi padre. Nunca lo entenderé", concluyó.

9 personas rescatadas

Al menos nueve personas fueron rescatadas de los escombros del edificio en los días posteriores. Ryan Hitchcock y Daniel Prien, quienes, al igual que Colvin Sr., vivían en la zona del edificio derrumbado, siguen desaparecidos.

Las autoridades piden colaboración ciudadana sobre cualquier información sobre su paradero. "Se tiene información específica que pueda confirmar esto o indicar lo contrario, avise al gobierno de la ciudad de Davenport", informó en Facebook.

Asimismo, explicaron que los equipos de búsqueda y rescate se centran ahora en recuperar y no en rescatar. Los equipos ahora están trabajando en turnos de 12 horas, las 24 horas del día para retirar material de la escena, dijeron en un comunicado el domingo.

La ciudad está proporcionando asistencia financiera para la reubicación de los inquilinos residenciales y comerciales del edificio, así como de los edificios cercanos afectados por el derrumbe.